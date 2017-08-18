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Кабмин предусмотрел возможность запрета перемещения всех товаров через линию разграничения на Донбассе, кроме гуманитарных грузов
Кабинет Министров предусмотрел возможность запрета перемещения всех товаров через линию разграничения на Донбассе, кроме гуманитарных грузов.
Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українські Новини.
"С целью обеспечения национальной безопасности перемещение грузов (кроме гуманитарных) прекращается в установленном порядке на срок действия соответствующего решения", - сказано в нем.
Отмечается, что проект постановления разработан в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны от 15 марта 2017 "О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины", веденного в действие указом Президента №62 от 15 марта.
Данное решение было принято СНБО из-за существенного обострения ситуации с безопасностью в зоне антитеррористической операции, насильственного захвата украинских предприятий на неподконтрольной территории Донбасса, роста угроз экономической и энергетической безопасности в связи с сознательными действиями террористов, признания Россией выданных в самопровозглашенных "Донецкой народной республике" и "Луганской народной республике" документов и эскалации агрессии с ее стороны.
Решение было введено временно - до обеспечения всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе, отвода всех тяжелых вооружений в целях создания зоны безопасности не менее 50 км для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, 70 км - для РСЗО и 140 км - для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических систем "Точка", а также до возвращения захваченных предприятий.
При этом решение о прекращении перемещения грузов через линию соприкосновения не касается гуманитарных грузов, которые предоставляются украинскими и международными гуманитарными организациями.
Принятое постановление Кабмина предусматривает внесение изменений в порядок перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе, который был утвержден Кабмином 1 марта.
Согласно принятому порядку, запрещается перемещать через линию разграничения в обе стороны товары за исключением продуктов питания и лекарств в составе гуманитарных грузов.
Запрет также не распространяется на товары и продукцию, которые обеспечивают функционирование и обслуживание или необходимы в производственном процессе металлургической, горно-обогатительной, угледобывающей, энергетической отраслей и объектов критической инфраструктуры.
Таким образом, правительство предусмотрело возможность временно запрещать перемещение через линию разграничения на Донбассе всех товаров за исключением гуманитарных грузов по решению СНБО, введенного в действие указом Президента.
Как сообщали Українські Новини, 15 марта СНБО решил временно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения с неподконтрольных территорий.
16 марта Президент Петр Порошенко ввел в действие соответствующее решение.
1 марта Кабмин утвердил порядок перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе.
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