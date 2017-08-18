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Кабмин одобрил энергостратегию Украины до 2035
16:40 18.08.2017 |
Кабинет Министров одобрил энергетическую стратегию Украины на период до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность" с трехдневной доработкой.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українські Новини.
Энергетическая стратегия Украины является базовым документом государственной энергетической политики, определяющей цели развития энергетического сектора в соответствии с потребностями экономического и социального развития на период до 2035 года, а также формулирует задачи органов исполнительной власти в сфере управления энергетическим сектором.
Согласно стратегии, в частности, производство электроэнергии в Украине до 2020 года будет оставаться на уровне около 164 млрд кВт-час, в 2025 ожидается рост производства до 178 млрд кВт-час, в 2030 - 185 млрд кВт-час и в 2035 - 195 млрд кВт-час.
Так, доли АЭС и ТЭС в производстве электроэнергии в 2020 году составят 51,8% и 36,6%, и сократятся до 48,2% и 32,3% в 2035 году, а доля возобновляемой энергетики увеличится до 5,5% в 2020 и 12,8% в 2035 году.
Также энергостратегия ставит задачей интегрировать украинскую энергосистему с европейской ENTSO-E к 2025 году.
Энергостратегия предполагает сохранение транзита природного газа за счет российского газа на уровне 50-80 млрд куб. м до 2019 года.
Но существует вариант сокращения транзита до 15-40 млрд куб. м.
"Ожидается, что объем транспортировки газа для потребителей Украины составит 26-30 млрд куб. м в год; доля энергетических компаний Европы в транзите газа через Украину составит более 50%; а доля иностранных компаний, которые будут хранить газ в ПХГ Украины - не менее 20%", - говорится в стратегии.
Кроме того, в стратегии отмечается нулевая зависимость от импорта газа из России.
Также, стратегия предполагает снижение энергоемкости ВВП в 2 раза до 2035 года.
Как сообщали Українські Новини, в июне Министерство энергетики и угольной промышленности обнародовало проект энергетической стратегии Украины до 2035 года.
10 августа Правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики одобрил энергетическую стратегию Украины до 2035 года.
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