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В январе-июне численность населения сократилась на 117,5 тыс. до 42,5 млн
17:08 17.08.2017 |
В течение января-июня 2017 года численность населения Украины сократилась на 117,5 тыс. человек и на 1 июля составила 42 467 тыс. человек.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Число умерших превышает число живорожденных: на 100 умерших - 59 живорожденных.
Как сообщали Українські Новини, в течение января-мая 2017 года численность населения Украины сократилась на 102,6 тыс. человек и на 1 июня составила 42 482 тыс. человек.
По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек - городское население, 15 877,5 тыс. человек - сельское.
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