Финансовые новости
- |
- 17.08.17
- |
- 20:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Выплата компенсации сэкономленной субсидии начнется в октябре-ноябре - Рева
13:09 17.08.2017 |
Выплата компенсации сэкономленной жилищной субсидии начнется в конце октября-начале ноября, сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.
"Мы рассчитываем, что эта выплата будет происходить в конце октября-начале ноября", - сказал министр в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года и обеспечения его стабильного прохождения, говоря о выплате компенсации суммы сэкономленной субсидии, в Николаеве в четверг.
По его словам, выплата начнется приблизительно с началом отопительного сезона.
А.Рева подчеркнул, что для получения компенсации необходимо написать заявление.
Он добавил, что максимально на выплату компенсаций понадобится 1,3 млрд грн.
Как сообщалось, в качестве компенсации за неиспользованную сумму субсидии семьям может быть выплачено до 700 грн.
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявлял, что около 2 млн человек внесены в списки на получение компенсации сэкономленной субсидии.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|"Извинения" от NYT. Украину вынуждают наступить на путинскую мозоль Трампа
|НБУ предупредил о возможной вирусной атаке
|Бизнес-ассоциации считают недопустимым давление правоохранительных органов на Данилюка
|Цирк продолжается. Корчак готовится к новому скандалу с "автоматом"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Автогаз будет дорожать до 14,5 грн/л - аналитики рынка
|Доля цены СУГ к высокооктановому бензину достигла 49,1%
|Дизтопливо 17 августа в опте продолжает дешеветь
|Оптовая цена на СУГ близится к 24 000 грн/т
|НБУ предупредил о возможной вирусной атаке
|В январе-июне численность населения сократилась на 117,5 тыс. до 42,5 млн
Это интересно
|Как научить ребенка инвестировать: 3 стратегии
|10 лучших городов для жизни
|Стартовало массовое производство Kirin 970 - первой мобильной платформы с интегрированной системой ИИ
|Как богачи подчеркивают свою принадлежность к элите
|6 умных вопросов на собеседовании
|Летающий автомобиль DeLorean DR-7 будет иметь дальность хода до 200 км
|Концерн Fiat Chrysler Automobiles может быть куплен китайцами