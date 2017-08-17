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В Украине открыли доступ к информации о владельцах компаний - Гройсман
09:27 17.08.2017 |
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил об открытии базы данных о бенефициарах компаний.
"Так, благодаря совместной работе Государственного агентства по вопросам электронного управления и Министерства юстиции, информация о бенефициарах всех украинских компаний опубликована на Едином государственном портале открытых данных", - сообщила пресс-служба премьера в Facebook.
При этом, Украина стала первой страной в мире, которая присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев - инициативы Transparency International по содействию прозрачности и предотвращения коррупции, подчеркивает пресс-служба.
По словам В.Гройсмана, открытие данных позволит общественности свободно использовать и анализировать их для публичного контроля.
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