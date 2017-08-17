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Импорт легковых автомобилей увеличился почти вдвое
18:47 16.08.2017 |
По итогам первого полугодия в Украину в режиме импорта было ввезено 67,9 тыс. легковых автомобилей. Такой объем импорта почти в два раза превзошел результат годичной давности, сообщает ассоциация «Укравтопром».
Закупка легковых автомобилей за рубежом обошлась импортерам в 959,5 млн. долларов США. В результате средняя таможенная стоимость одного ввезенного автомобиля составила $14,1 тыс., что на $3,2 тыс. меньше, чем годом ранее. Такое падение средней таможенной стоимости объясняется увеличением в импорте доли машин, бывших в эксплуатации. Если по итогам первых шести месяцев 2016 года автомобили с пробегом составляли лишь пятую часть импорта, то в текущем году - уже более 41 процента.
Чаще всего за отчетный период легковые автомобили в Украину завозились из Германии - 15,7 тыс. шт.
Вторым по популярности направлением по закупки легковых автомобилей стала Япония, из которой в Украину прибыло 8,2 тыс. машин.
Замыкает тройку крупнейших поставщиков Франция с результатом 6,4 тыс. легковых авто.
Также в ТОП-10 стран, из которых в Украину ввозили легковые автомобили вошли: США (4,6 тыс. шт.), Румыния (3,7 тыс. шт.), Чехия (3,3 тыс. шт.), Словакия (2,9 тыс. шт.), Венгрия (2,7 тыс. шт.), Великобритания (2,4 тыс. шт.) и Турция (2,3 тыс. шт.).
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