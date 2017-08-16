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В июле официальный уровень безработицы снизился на 0,1 п.п. до 1,2%
16:20 16.08.2017 |
В июле 2017 года официальный уровень безработицы снизился на 0,1 процентный пункт до 1,2%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По данным Госстата, по состоянию на 1 августа 2017 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 319,9 тыс. безработных.
На 1 июня 2017 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 330,2 тыс. безработных.
Количество безработных, получивших государственную помощь в июле, составило 256,9 тыс. человек, средний размер пособия на одного безработного - 2 040 гривен.
Как сообщали Українські Новини, в июне 2017 года официальный уровень безработицы сохранился на уровне мая на 1,3%.
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