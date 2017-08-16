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Минфин за сокращение или отсрочку оплаты Украиной взносов в международные организации в 2018
11:59 16.08.2017 |
Министерство финансов выступает за оптимизацию, сокращение либо отсрочку оплаты взносов в международные организации, членом которых является Украина, в 2018 году.
Об этом говорится в письме Минфина главным распорядителям бюджетных средств о подготовке бюджетных запросов к проекту государственного бюджета на 2018 год, текстом которого располагают Українські Новини.
Минфин сообщает, что проект расходов по каждому пункту должен подтверждаться детальными расчетами и экономическими обоснованиями, отвечать требованиям относительно жесткого режима экономии бюджетных средств, упорядочения финансовых обязательств государства и согласования их с реальными возможностями госбюджета.
"При подготовке информации (в разрезе отдельных организаций) о минимально необходимых потребностях в средствах на исполнение финансовых обязательств по уплате взносов в международные организации, членом которых является Украина, необходимо руководствоваться требованиями по оптимизации сумм взносов, их сокращения и/или отсрочки", - говорится в нем.
Минфин также рекомендует главным распорядителям бюджетных средств при распределении показателей расходов учитывать задачи по обеспечению эффективного участия в деятельности международных организаций, в том числе в части повышения уровня использования их потенциальных возможностей.
В то же время отмечается, что Минфин намерен предусмотреть в проекте госбюджета на 2018 год в полном объеме расходы на уплату взносов в международные организации, которые осуществляются Министерством образования и науки по бюджетным программам "Выполнение обязательств Украины в сфере международного научно-технического сотрудничества" и "Выполнение обязательств Украины в Рамочной программе Европейского Союза по исследованиям и инновациям "Горизонт 2020".
Также, отмечается, что с целью выполнения соглашения с Европейским сообществом по атомной энергии о научном и технологическом сотрудничестве и ассоциированного участия Украины в программе научных исследований и обучения Евратом Министерству образования на 2018 год будут предусмотрены дополнительные расходы на уплату взноса в объеме 5 107 700 гривен.
Кроме того, Минфин рекомендует при осуществлении расчетов потребности в средствах на обеспечение деятельности заграничных дипломатических учреждений Украины учитывать только потребность в расходах неотложного характера, а также предлагает минимизировать затраты на аренду помещений и коммунальные услуги, в частности путем отказа от аренды жилых помещений повышенной комфортности.
Как сообщали Українські Новини, при подготовке госбюджета на 2017 год Минфин также выступал за сокращение либо отсрочку оплаты Украиной взносов в международные организации.
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