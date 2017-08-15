Финансовые новости
- |
- 15.08.17
- |
- 23:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Минфин намерен освободить от мониторинга оценки рисков некоторых собственников и арендаторов земли
18:25 15.08.2017 |
Министерство финансов Украины подготовило проект приказа, которым предполагается освободить от мониторинга оценки рисков при регистрации налоговых накладных налогоплательщиков-собственников более 0,01 га земли и некоторых арендаторов земельных участков.
Согласно опубликованному 14 августа на сайте ведомства документу, Минфин намерен освободить от мониторинга оценки рисков налогоплательщиков, задекларировавших за 2016 год до 20 февраля 2017 года собственный земельный участок более 0,01 га или арендованный земельный участок государственной или коммунальной собственности более 1 га.
Кроме того, планируется вывести из-под действия системы мониторинга налогоплательщиков, которые задекларировали за указанный период земельный участок более 200 га, который не является ни государственной, ни коммунальной собственностью, и при этом с 1 января нынешнего года не было одновременной смены основателя и директора плательщика налога.
Соответствующие изменения должны усовершенствовать критерии оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки (НН/РК) в Едином реестре налоговых накладных. Как отмечается на сайте Минфина, замечания и предложения к проекта приказа ведомство принимает на протяжении последующих 20 дней.
Как сообщалось, в начале августа решение внести такие изменения приняла общая рабочая группа, в состав которой вошли представители Министерства финансов и Государственной фискальной службы (ГФС).
Согласно принятым в конце 2016 года изменениям в Налоговый кодекс, с 1 июля 2017 года заработала автоматическая регистрация налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных. Однако ГФС получила право отказать в регистрации по ряду критериев оценки степени рисков.
По данным ГФС, среднемесячное количество приостановленных налоговых накладных сократилось с 1,2-1,4% в первые недели работы системы до 0,4-0,5% в августе.
В свою очередь, налогоплательщики жаловались на технические ошибки в работе системы и несовершенство критериев блокировки. Для улучшения алгоритмов и критериев приостановления налоговых накладных ГФС и Минфин создали общую рабочую группу. Предложения для усовершенствования системы мониторинга и отзывы о ее работе представители бизнеса могут оставлять в открытой группе соцсети Facebook "Система приостановки регистрации накладных: рабочая группа".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке продолжает скатываться вниз, несмотря на сокращение валютных распродаж экспортеров
ТОП-НОВОСТИ
|Как любимый проект Путина превращается в "Немецкий тупик-2"
|"Нафтогаз" прокомментировал заявление "Газпрома" о поставках газа в Украину
|Потеряла берега. Почему Тимошенко никогда не стать президентом
|В России еще до украинских событий появилось ощущение, что стабильности, на которую все молились, на самом деле уже нет
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Светлые нефтепродукты дешевеют в мелком опте 15 августа
|"Нафтогаз" прокомментировал заявление "Газпрома" о поставках газа в Украину
|Цены на нефть снижаются 15 августа в ожидании данных из США, Brent подешевела до $50,25 за баррель
|Минфин намерен освободить от мониторинга оценки рисков некоторых собственников и арендаторов земли
|Торги по продаже 25% пакета акций "Донбассэнерго" и "Сумыоблэнерго" отменены по причине отсутствия заявок
|Крупнейшие налогоплательщики Украины в июле-2017 увеличили уплату налогов на 23% к июлю-2016 - ГФС
Это интересно
|На выпуск умных часов Ticwatch S и E на платформе Android Wear собрано почти 2,7 млн долларов
|Самые глупые автоугоны
|Microsoft модернизирует блокчейн
|Как стать богаче своих родителей
|Samsung выиграла суд против бывших корейских владельцев Galaxy Note7
|Panasonic тестирует самоуправляемые кресла-коляски в токийском аэропорту
|Китай впервые в мире осуществил безопасную квантовую передачу данных со спутника