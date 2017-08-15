Крупнейшие налогоплательщики Украины в июле-2017 увеличили уплату налогов на 23% к июлю-2016 - ГФС

Поступления налогов от крупного бизнеса в июле 2017 года достигли 18 млрд грн, что на 3,4 млрд грн, или на 23,3%, выше июльских показателей 2016 года, сообщается на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

Из указанной суммы 8,4 млрд грн составили поступления от налога на добавленную стоимость, 5,4 млрд грн - от акцизного налога, 1,3 млрд грн -от налога на прибыль, уточняется в сообщении ведомства.

Как отмечает ГФС, доля налоговых платежей крупного бизнеса, который обслуживается Офисом крупных налогоплательщиков, составила 58,6% от общего сбора в государственный бюджет налоговых платежей.

Ведомство отмечает, что из 2,8 тыс. субъектов хозяйствования, обслуживаемых в офисе, 2,5 тыс. соответствуют критериям крупных налогоплательщиков.

Как сообщалось, крупнейшие налогоплательщики за первое полугодие этого года уплатили 176,6 млрд грн, что на 31 млрд грн, или на 21%, больше аналогичного периода прошлого года. Как уточнили в Офисе крупных налогоплательщиков, такое увеличение поступлений в бюджет является следствием введения практики персонального консультанта для каждого крупного плательщика и автоматизации процессов.

Реестр крупных налогоплательщиков в 2017 году увеличился до 2,834 тыс. с 1,751 тыс. в 2016-ом за счет изменений в Налоговый кодекс.