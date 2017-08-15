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Цирки и киностудии будут приватизировать минимум через год - МЭРТ
08:44 15.08.2017 |
Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) опровергает информацию о возможности приватизации цирков и киностудий в ближайшее время, сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.
По его словам, приватизации этих объектов можно ожидать не ранее, чем через год. "Однако учитывая, с какой скоростью происходит приватизация, этот срок выглядит популистическим", - отметил он.
"Кабмин утвердил триаж в отношении 3,5 тыс. предприятий. Впервые мы составили список всех государственных предприятий и собрали по ним максимум доступной информации... Это - стратегический документ, а не техническое решение по выставлению на продажу. Мы стратегически приняли решение, что, скорее всего, не является священной функцией государства, например, финансировать и руководить цирками. Считаем, что государство должно сконцентрироваться на стратегических объектах. И готовы начать диалог, интересны ли инвесторам эти объекты, готовы ли они присоединяться", - сказал М.Нефедов.
В пресс-службе МЭРТ агентству отметили, что приватизация объектов со статусом "национальный", которым обладают, в частности Национальный цирк Украины и Национальная киностудия им. Александра Довженко, запрещена нынешним законодательством. Однако Минэкономразвития подготовило законопроект "О приватизации государственного имущества", который в случае его принятия Верховной Радой заменит действующие семь законов о приватизации и позволит правительству проводить ее в соответствии со стратегическим видением.
"Перечень объектов государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2015-2017 годах, утвержден постановлением Кабинета министров от 12 мая 2017 года №271. Ни цирки, ни киностудия не подлежат немедленной приватизации. Протокольное решение Кабмина предусматривает, что Минэкономразвития и Фонд государственного имущества должны обработать перечень государственных предприятий, подлежащих приватизации в 2017-2020 гг. и внести на рассмотрение Кабинета министров соответствующий проект акта относительно изменений в постановлении №271. Только после этого можно будет говорить о конкретных временных рамках приватизации", - говорится в комментарии пресс-службы министерства агентству "Интерфакс-Украина".
Ранее в СМИ появилась информация, что Национальный цирк Украины и Национальная киностудия им. Александра Довженко и другие объекты культуры вошли в список приватизации на 2017-2020 гг.
Как сообщалось, государство планирует из 3444 компаний и объектов сохранить в своей собственности только 15 особо важных предприятий и 363 объекта, обеспечивающих выполнение государством своих функций, а остальные передать в концессию, продать или ликвидировать. Соответствующая концепция управления госпредприятиями (Triage), утвержденная правительством, является одним из условий программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).
Из 359 объектов, которые предлагается передать в концессию - два аэропорта, 333 объекта лесного хозяйства и 24 автодорожных компании с активами в 14,5 млрд грн. На приватизацию, включая передачу в коммунальную собственность - 893 объектов с активами в 189,4 млрд грн., прекратить или ликвидировать - 1255 с активами в 132,6 млрд грн. Еще 559 объектов и компаний с активами в 45,1 млрд грн находятся на неконтролируемой территории в Крыму или зоне АТО.
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