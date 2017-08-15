Ресурс для повышения пенсий в 2017 уже сформирован, - ПФ

Пенсионный фонд (ПФ) констатирует, что ресурс для повышения пенсий в текущем году уже сформирован.

Об этом сообщил зампредседателя ПФ Владислав Машкин в эфире телеканала "112 Украина", передают Українські Новини.

"Речь идет о едином соцвзносе, доля которого распределяется на пенсионное страхование... и уже по этому году по состоянию на сегодня план по поступлению единого соцвзноса перевыполнен на 12,5 млрд гривен. На сегодня уже сформирован ресурс для дальнейшего повышения пенсий", - сказал он.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года единого социального взноса поступило на 26 млрд больше.

Как сообщали Українські Новини, 22 июня Кабмин внес в Раду проект пенсионной реформы.

Международный валютный фонд и Всемирный банк поддержали проект пенсионной реформы Кабмина.

13 июля Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №6614, предусматривающий повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет ежегодно до 2028 года в рамках пенсионной реформы.