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Ресурс для повышения пенсий в 2017 уже сформирован, - ПФ
20:39 14.08.2017 |
Пенсионный фонд (ПФ) констатирует, что ресурс для повышения пенсий в текущем году уже сформирован.
Об этом сообщил зампредседателя ПФ Владислав Машкин в эфире телеканала "112 Украина", передают Українські Новини.
"Речь идет о едином соцвзносе, доля которого распределяется на пенсионное страхование... и уже по этому году по состоянию на сегодня план по поступлению единого соцвзноса перевыполнен на 12,5 млрд гривен. На сегодня уже сформирован ресурс для дальнейшего повышения пенсий", - сказал он.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года единого социального взноса поступило на 26 млрд больше.
Как сообщали Українські Новини, 22 июня Кабмин внес в Раду проект пенсионной реформы.
Международный валютный фонд и Всемирный банк поддержали проект пенсионной реформы Кабмина.
13 июля Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №6614, предусматривающий повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет ежегодно до 2028 года в рамках пенсионной реформы.
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