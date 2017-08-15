Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами в I полугодии выросло на 12,3% - Госстат

Согласно ее данным, экспорт услуг в январе-июне 2017 года возрос на 9,6% (на $438,6 млн) - до $5,004 млрд, импорт – на 7,1% (на $167,4 млн), до $2,528 млрд.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,98 (в первом полугодии 2016 года - 1,93).
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 213 стран мира.
Структура внешней торговли услугами за I полугодие 2017 года:
|Экспорт, $ млн
|Экспорт I пг. 2017 к I пг. 2016, %
|Импорт, $ млн
|Импорт, I пг. 2017 к I пг. 2016, %
|Услуги – всего¹
|5003,6
|109,6
|2528,4
|107,1
|Услуги по переработке материальных ресурсов
|697,8
|131,2
|1,5
|62,6
|Услуги по переработке товаров с целью реализации во внутренней экономике
|4,1
|106,6
|0,0
|95,4
|Услуги по переработке товаров с целью реализации за границей
|693,6
|131,4
|1,5
|62,4
|Услуги по ремонту и техобслуживанию
|116,4
|103,3
|33,8
|131,7
|Транспортные услуги, в т.ч
|2756,8
|111,0
|512,2
|122,0
|морской транспорт
|312,3
|103,4
|100,6
|142,2
|воздушный транспорт
|449,3
|113,1
|165,4
|138,7
|железнодорожный транспорт
|285,7
|102,4
|137,3
|116,6
|автодорожный транспорт
|123,8
|110,5
|57,9
|107,9
|трубопроводный транспорт
|1449,0
|118,2
|40,4
|99,0
|другие вспомогательные и дополнительные транспорт. услуги
|115,6
|85,0
|7,4
|54,3
|Услуги почтовой и курьерской службы
|10,1
|56,7
|3,3
|83,9
|Услуги по путешествиям
|97,8
|115,6
|313,6
|121,7
|Строительные услуги
|64,6
|78,9
|11,5
|51,4
|Страховые услуги
|17,1
|67,0
|85,9
|150,7
|Финансовые услуги
|32,1
|78,4
|205,9
|74,0
|Роялти и лицензионные услуги
|14,2
|96,8
|154,7
|106,8
|Услуги в сфере телекоммуникации, компьютерные и информационные
|803,8
|98,8
|197,6
|104,4
|Деловые услуги
|395,8
|107,5
|332,9
|110,9
|Услуги исследований и разработок
|62,3
|93,4
|10,3
|81,9
|Профессиональные консалтинговые услуги
|164,5
|101,3
|147,2
|91,8
|Научные и технические услуги
|85,1
|117,4
|26,6
|110,4
|Услуги по обработке и устранению загрязнения окружающей среды
|–
|–
|47,5
|206,2
|Услуги с/х и услуги по добыче
|5,7
|184,7
|12,8
|802,0
|Услуги операционного лизинга
|16,3
|108,2
|50,7
|125,9
|Услуги, связанные с торговлей, посреднические
|33,8
|147,7
|20,0
|79,7
|Другие деловые услуги
|28,2
|109,5
|17,9
|134,7
|Услуги частным лицам и услуги в области культуры и отдыха
|5,7
|118,5
|13,8
|501,8
|Государственные и правительственные услуги
|1,6
|87,1
|665,1
|100,6
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Данные: Госстат