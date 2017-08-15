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Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в I пол.-2017 увеличилось почти в 2,6 раза
16:56 14.08.2017 |
Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-июне 2017 года увеличилось почти в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составило $1,882 млрд (в первом полугодии 2016 года – $727,5 млн), сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.
Согласно ее данным, в июне негативное сальдо составило $551,6 млн, тогда как в мае - $442,2 млн, апреле - $151,4 млн.
В январе-июне 2017 года экспорт товаров увеличился на 24,2% (на $4,03 млрд) по сравнению с первым полугодием 2016 года и составил $20,652 млрд, импорт – на 29,9% (на $5,184 млрд) до $22,534 млрд.
Коэффициент покрытия импорта экспортом составил 0,92 (в январе-июне-2016 – 0,96).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 217 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-июне 2017г.
|Товарные позиции
|Экспорт, $ млн
|Экспорт I пг. 2017 к I пг. 2016, %
|Импорт, $ млн
|Импорт, I пг. 2017 к I пг. 2016, %
|Всего
|20652,0
|124,2
|22533,7
|129,9
|Животные, продукты животного происхождения
|492,5
|155,1
|311,7
|101,3
|Продукты растительного происхождения
|4275,4
|124,5
|742,1
|99,3
|- зерновые культуры
|3315,2
|122,7
|113,2
|97,5
|Жиры животного и растительного происхождения
|2489,9
|127,0
|119,8
|106,6
|Готовые пищевые продукты
|1421,7
|133,6
|798,1
|102,0
|Минеральные продукты
|1976,8
|161,4
|5519,9
|170,7
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|355,5
|160,8
|5172,4
|176,8
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|765,6
|102,9
|3179,3
|114,2
|Фармацевтическая продукция
|89,1
|109,5
|795,8
|106,6
|Удобрения
|65,9
|34,4
|546,0
|145,0
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|229,1
|123,0
|1479,8
|110,2
|Кожевенное сырье
|71,3
|118,4
|118,9
|116,4
|Древесина и изделия из нее
|552,5
|97,2
|106,4
|125,7
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|233,2
|90,2
|443,1
|100,4
|Текстильные материалы и изделия
|350,4
|108,6
|802,6
|113,8
|Обувь
|88,7
|107,7
|126,5
|106,7
|Изделия из камня, гипса, цемента
|167,5
|124,8
|292,5
|111,8
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|22,6
|131,6
|22,2
|86,1
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|4749,4
|123,4
|1358,4
|131,3
|- черные металлы
|4081,6
|122,0
|501,1
|137,3
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|1976,1
|114,4
|4397,9
|128,1
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|774,9
|105,5
|2593,3
|124,3
|Электрические машины
|1201,2
|121,1
|1804,6
|133,8
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|304,3
|115,8
|1988,9
|158,0
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|71,2
|112,2
|1908,2
|156,6
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|64,1
|101,5
|311,3
|136,1
|Разные промтовары
|315,2
|130,9
|301,5
|116,4
|Товары, приобретенные в портах
|2,6
|151,6
|98,3
|139,4
Данные: Госстат Украины
- Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, зоны проведения антитеррористической операции
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