Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в I пол.-2017 увеличилось почти в 2,6 раза

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-июне 2017 года увеличилось почти в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составило $1,882 млрд (в первом полугодии 2016 года – $727,5 млн), сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Согласно ее данным, в июне негативное сальдо составило $551,6 млн, тогда как в мае - $442,2 млн, апреле - $151,4 млн.

В январе-июне 2017 года экспорт товаров увеличился на 24,2% (на $4,03 млрд) по сравнению с первым полугодием 2016 года и составил $20,652 млрд, импорт – на 29,9% (на $5,184 млрд) до $22,534 млрд.

Коэффициент покрытия импорта экспортом составил 0,92 (в январе-июне-2016 – 0,96).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 217 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-июне 2017г.

Товарные позиции Экспорт, $ млн Экспорт I пг. 2017 к I пг. 2016, % Импорт, $ млн Импорт, I пг. 2017 к I пг. 2016, % Всего 20652,0 124,2 22533,7 129,9 Животные, продукты животного происхождения 492,5 155,1 311,7 101,3 Продукты растительного происхождения 4275,4 124,5 742,1 99,3 - зерновые культуры 3315,2 122,7 113,2 97,5 Жиры животного и растительного происхождения 2489,9 127,0 119,8 106,6 Готовые пищевые продукты 1421,7 133,6 798,1 102,0 Минеральные продукты 1976,8 161,4 5519,9 170,7 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 355,5 160,8 5172,4 176,8 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 765,6 102,9 3179,3 114,2 Фармацевтическая продукция 89,1 109,5 795,8 106,6 Удобрения 65,9 34,4 546,0 145,0 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 229,1 123,0 1479,8 110,2 Кожевенное сырье 71,3 118,4 118,9 116,4 Древесина и изделия из нее 552,5 97,2 106,4 125,7 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 233,2 90,2 443,1 100,4 Текстильные материалы и изделия 350,4 108,6 802,6 113,8 Обувь 88,7 107,7 126,5 106,7 Изделия из камня, гипса, цемента 167,5 124,8 292,5 111,8 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 22,6 131,6 22,2 86,1 Недрагоценные металлы и изделия из них 4749,4 123,4 1358,4 131,3 - черные металлы 4081,6 122,0 501,1 137,3 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 1976,1 114,4 4397,9 128,1 Реакторы ядерные, котлы, машины 774,9 105,5 2593,3 124,3 Электрические машины 1201,2 121,1 1804,6 133,8 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 304,3 115,8 1988,9 158,0 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 71,2 112,2 1908,2 156,6 Приборы и аппараты оптические, фотографические 64,1 101,5 311,3 136,1 Разные промтовары 315,2 130,9 301,5 116,4 Товары, приобретенные в портах 2,6 151,6 98,3 139,4

Данные: Госстат Украины

- Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, зоны проведения антитеррористической операции