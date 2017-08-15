Налогоплательщики должны подтверждать приостановление приема налоговых накладных в электронном виде, - ГФС

Государственная фискальная служба (ГФС) сообщает, что налогоплательщики должны сообщать о приостановлении приема налоговых накладных исключительно в электронном виде.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передают Українські Новини.

"Для предотвращения влияния человеческого фактора на процесс приема документов Министерство финансов внесло изменения в действующий приказ, которыми предусмотрена подача сообщений и документов в подтверждение реальности операций по остановленным налоговым накладным исключительно в электронном виде", - сообщил директор департамента мониторинга доходов и учетно-отчетных систем ГФС Николай Чмерук.

Сообщается, что изменениями также предусмотрен дополнительный контроль по операциям с нулевой ставкой и теми операциями, которые освобождены от налогообложения.

"Это позволит остановить дальнейшее использование схем фиктивного кредита по НДС", - заявляет ГФС.

Всего с начала действия системы мониторинга налоговых накладных и по состоянию на 11 августа текущего года комиссией ГФС обработано уже более 40 тыс. сообщений налогоплательщиков, из них по 25 тыс. сообщений принято положительное решение.

"Если в начале действия системы процент остановленных налоговых накладных составлял 1,2% -1,4%, а в некоторые дни доходил до 2%, то сегодня количество остановленных налоговых накладных существенно уменьшено. На сегодня процент остановленных налоговых накладных составляет 0,4% -0,5%", - отметил Николай Чмерук.

По его мнению, такая ситуация обусловлена тем, что плательщики начали подавать таблицы, которые комиссия ГФС пытается в большинстве случаев учесть.

В сообщении говорится, что с начала действия системы положительное решение принято по 10 тыс. таблиц плательщиков от почти 3 тыс. налогоплательщиков.

Как сообщали Українські Новини, с 1 июля ГФС запустила электронную систему управления рисками при администрировании НДС, которая автоматически останавливает регистрацию рисковых налоговых накладных.

По состоянию на середину июля, система мониторинга рисков и блокировки накладных, остановила регистрацию 54 тыс. налоговых накладных/расчетов корректировки, или 1% от общего количества.

По состоянию на 2 августа ГФС сообщила, что количество остановленных налоговых накладных сократилось до 0,81% от общего количества.

11 августа ГФС сообщила, что количество остановленных налоговых накладных сократилось до 0,64%.