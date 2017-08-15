Запуск 4G связи займет свыше двух лет - Минэкономразвития

Работы по расширению стандарта связи поколения 4G на территории Украины будут проводиться в течение двух лет после проведения тендеров по продаже частот. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

"Кабинет министров принял решение, которое позволит подготовить проведение конкурсов по выдаче лицензий на пользование радиочастотами для 4G. Дальше - тендер для операторов связи, после которого примерно два года будут поэтапно проходить работы по распространению 4G", - сообщили в Минэкономразвития.

Как сообщалось, 9 августа 2017 г. Кабинет министров принял постановление, которое позволит Национальной комиссии по регулированию сферы связи и информации провести тендер на пользование радиочастотным ресурсом для 4G в диапазоне 1800 МГц. Председатель НКРСИ Александр Животовский отметил, что проведение тендера в диапазоне 1800 МГц скорее всего состоится в первом квартале 2018 г.