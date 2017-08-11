Количество остановленных налоговых накладных в августе сократилось до 0,64% - ГФС

Количество приостановленных налоговых накладных (НН) в системе мониторинга рисков за первую декаду августа сократилось с 0,83% до 0,64%, сообщается на сайте Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в пятницу.

По данным ГФС, приостановлена регистрация в Едином реестре налоговых накладных 170,7 тыс. из 26,8 млн НН, поданных с начала работы системы мониторинга и оценки рисков.

Ежедневно блокируется 0,4% от всех поступающих налоговых накладных, отмечает ведомство.

Как сообщается, из 64,5 тыс. сообщений о подтверждении реальности операций по остановленным НН комиссия ГФС вынесла решение более чем по 42 тыс. Из них по 25 тыс. сообщений принято положительное решение. Кроме того, комиссия вынесла решения по 19,9 тыс. из 24,4 тыс. поданных таблиц плательщика.

"Комиссия работает практически в круглосуточном режиме, чтобы оперативно рассматривать все поданные налогоплательщиками документы для реальности операций по остановленным налоговым накладным", - цитирует пресс-служба и. о. главы ГФС Мирослава Продан.

По его словам, он поручил руководителям территориальных органов ГФС еженедельно организовывать встречи с налогоплательщиками для обсуждения проблемных вопросов по блокировке налоговых накладных, как это уже организовано в Главном управлении ГФС Киева.

"По результатам региональных встреч информацию каждую неделю будут передавать в комиссию ГФС, чтобы мы могли понимать масштаб проблем в каждом регионе и оперативно на них реагировать", - отметил руководитель ведомства.

Как сообщалось, согласно принятым в конце 2016 года изменениям в Налоговый кодекс, с 1 июля 2017 года заработала автоматическая регистрация НН в Едином реестре налоговых накладных. Однако ГФС получила право отказать в регистрации по ряду критериев оценки степени рисков.

Ранее Минфин сообщал, что в отношении заблокированных налоговых накладных система сработала по двум критериям: "пересорт" товаров - несоответствие объема или отсутствие приобретения товара при его реализации, а также отсутствие лицензий на право предприятия производить, экспортировать, импортировать, совершать оптовую или розничную торговлю подакцизными товарами.

По данным Минфина, за первую декаду июля система заблокировала регистрацию 1,1% почти из 3,7 млн НН. К 25 июля количество заблокированных накладных сократилось до 0,97%, а на начало августа - до 0,83% от всего количества поданных налоговых накладных. При блокировке налогоплательщик имеет право в течение 365 дней подать в ГФС документы, подтверждающие реальность совершенной операции. В свою очередь, комиссия ГФС обязана в течение пяти дней после приема документов принять решение о регистрации или нерегистрации НН/РК. Отказ в регистрации налогоплательщик может обжаловать в течение 10 дней.

Согласно данным ГФС, с начала работы системы автоматического блокирования рисковых НН из тени удалось вывести более 1,5 млрд грн вследствие блокировки системой рисковых НН. Однако налогоплательщики жалуются на технические недоработки системы, несовершенство критериев блокировки.

