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Глава Минюста призывает объединить земельный кадастр и реестр недвижимости
20:26 10.08.2017 |
Раздельное администрирование Государственного земельного кадастра Госгеокадастром и Госреестра имущественных прав на недвижимое имущества Минюстом неэффективно, создает условия для злоупотреблений, и оба реестра должны быть объединены, считает министр юстиции Павел Петренко.
"Не может быть двух мам у одного человека. Либо мы отдадим реестр недвижимости, либо нам отдайте земельный кадастр", - сказал он на встрече с Европейской бизнес ассоциацией в Киеве в четверг, говоря о причинах участившегося рейдерства с землей.
Комментируя текущее состояние земельной кадастра, П.Петренко заявил, что "масштабы беды огромны".
По его словам, на создание земкадастра были списаны огромные средства из бюджета, однако кадастр по-прежнему плохо наполнен, документы оформляются в бумажном виде, а на местном уровне его работа сталкивается с "полным саботажем",
Как считает П.Петренко, запущенный позднее реестр недвижимости заполнен полнее и администрируется более эффективно.
Министр добавил, что подобная ситуация также с Госреестром актов гражданского состояния, который ведет Минюст, и Единым государственным демографическим реестром, который ведет МВД.
П.Петренко отметил, что в настоящее время проводится функциональный аудит министерств, и выразил надежду, что Украина придет к объединению этих реестров "под одной крышей".
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