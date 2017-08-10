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В январе-июле приватизация принесла бюджету 187,2 млн гривен
16:37 10.08.2017 |
В январе-июле Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 187,248 млн гривен от приватизации государственного имущества.
Об этом Українським Новинам сообщил представитель ФГИ.
Всего в 2017 году предусмотрено 17,1 млрд гривен поступлений в госбюджет от приватизации госимущества; таким образом, план за год выполнен на 1,095%.
Данные предоставлены по состоянию на 1 августа.
Как сообщали Українські Новини, в январе-июне Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 109,471 млн гривен от приватизации государственного имущества.
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