С начала года фискальная служба возместила плательщикам 96% НДС

В течение января-июля 2017 плательщикам возмещено 68,3 млрд гривен НДС, при заявленных 66 млрд. гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Как сообщается, это на 41,4%, или на 20 млрд. гривен превышает показатель соответствующего периода прошлом году.

С общей суммы нынешнего возмещения более 60% возвращено плательщикам течение апреля-июля 2017 года. Так, из заявленных в этот период 38,5 млрд гривен возмещено 41,4 млрд гривен НДС.

Таким образом, с 1 апреля 2017 задолженность по возмещению этого налога сокращена на 90,5%, или почти на 13,9 млрд гривен.

"Надеемся, что до конца года вопрос долгов по возмещению НДС будет полностью закрыт", - прокомментировал приведенную статистику глава ведомства Мирослав Продан.

Напомним, комиссией Государственной фискальной службы вынесено решение по 16,6 тыс. налоговых накладных, остановленных Системой блокировки налоговых накладных ГФС.