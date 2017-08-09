Морпорты Украины в январе-июле-2017 увеличили грузоперевалку на 3,3%

Грузоперевалка в морских портах Украины в январе-июле 2017 года составила 76,2 млн тонн, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, такие оперативные данные обнародовала Администрации морских портов Украины (АМПУ) в среду.

Согласно им, перевалка экспортных грузов возросла на 3,6% - до 58,1 млн тонн, импортных - на 18,8%, до 10,9 млн тонн.

Как сообщалось, морские порты Украины в январе-июне 2017 перевалили 66,3 млн тонн, что на 5% выше показателей аналогичного периода 2016 года. В частности, перевалка экспортных грузов выросла на 5,4% - до 50,9 млн тонн, импортных - на 17,6%, до 9,4 млн тонн.

АМПУ уточняет, что в разрезе экспорта наибольший рост грузопереработки по итогам семи месяцев этого года показали зерновые грузы - 17% (22,3 млн тонн), растительные масла - 32% (3,3 млн тонн) и строительные материалы - 50% (2,6 млн тонн).

В то же время показатели перевалки продукции ГМК упали: рудных грузов - на 8,2% (до 13,3 млн тонн), металла и металлопродукции - на 9% (до 7,9 млн тонн).

Что касается импорта, то резко - на 41,3% - выросла перевалка импортного угля (до 2,9 млн тонн). АМПУ надеется на сохранение такой динамики, поскольку ожидается еще несколько судозаходов с крупными партиями энергетического угля.

Перевалка транзитных грузов составила 6,5 млн тонн, что на 3,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Основным грузом, за счет которого произошел рост, является транзитный уголь - в 2,1 раза (до 2,4 млн тонн) и транзитный металл - на 2,5% (до 0,2 млн тонн).

Перевалка каботажа составила 0,7 млн тонн, что на 66,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Снижение показателя вызвано переориентацией доставки рудных грузов на железную дорогу в связи с частичным восстановлением работы участка "Камыш-Заря - Волноваха", уточняет АМПУ.

Согласно ее данным, наибольшие объемы переработки грузов показали порты "Южный" - 25,3 млн тонн (+6,4% к показателям за аналогичный период прошлого года), "Одесса" - 13,8 млн тонн (+1,1%), "Николаев" - 13,1 млн тонн (+5,9%).

Наибольший прирост зафиксирован в СМП "Ольвия" - 32%, почти до 4 млн тонн.

АМПУ также указывает, что объемы переработки увеличились практически по всем видам грузов. В частности, перевалка наливных грузов выросла на 7,6% - до 6,5 млн тонн, сухих грузов - на 6,6%, до 54,9 млн тонн.

Перевалка контейнеров увеличилась на 4,7% - до 346,5 тыс. ТЕU, в том числе экспортных контейнеров перевалено 152,3 тыс. ТЕU (+2,5%), импортных - 173,2 тыс. ТЕU (+4,8%), транзитных - 19,9 тыс. ТЕU (+26,9%), в каботаже - 1 тыс. ТЕU (-24,2%).

За указанный период морские порты Украины обработали 6,663 тыс. судна, что на 622 ед., или на 8,5%, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

