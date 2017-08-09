Минфин продолжит переговоры с НБУ по репрофайлингу ОВГЗ

Министерство финансов намерено продолжать переговоры с Национальным банком по репрофайлингу ОВГЗ.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

"Сегодня Кабинет Министров отменил постановление КМУ "Об осуществлении в 2017 году сделки с государственным долгом", принятую на заседании 24 мая 2017 года. Согласие не было достигнуто в срок предусмотренный постановлением, поэтому Минфин продолжит переговоры с Национальным банком по поиску взаимовыгодных условий проведения сделки с государственным долгом для уменьшения долговой нагрузки в среднесрочной перспективе и, в случае согласования позиций, проект соответствующего решения будет внесен на рассмотрение Кабинета Министров", - говорится в нем.

Ожидалось, что в собственности Нацбанка останутся уже выпущенные ОВГЗ на сумму 151,12 млрд гривен.

Процентная ставка по новым облигациям определялась на уровне инфляции за последние 12 месяцев плюс 1,5 процентных пункта.

В случае дефляции доход выплачивался по ставке 1,5% годовых.

Как сообщали Українські Новини, в начале года Нацбанк и Минфин финансов начали обсуждение реструктуризации ОВГЗ в портфеле НБУ.