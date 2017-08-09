Dragon Capital допускает рост прогнозного уровня инфляции на 0,6 п. п. в результате возможного повышения цен на газ для населения

Главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан допускает, что прогнозируемый уровень инфляции в текущем году может вырасти на 0,6 процентных пункта в результате возможного повышения цен на газ для населения осенью.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передают Українські Новини.

"Быстрый рост потребительских цен в последние несколько месяцев создает риски для нашего недавно пересмотренного прогноза на конец 2017 года на уровне 10,5%. Мы, как и прежде, ожидаем замедления инфляции в годовом измерении в 4-м квартале за счет высокой базы сравнения, в частности, в компоненте жилищно-коммунальных услуг. Однако негативное влияние погодных условий и высоких мировых цен на мясо будет поддерживать цены на продукты питания на более высоком уровне, чем ожидалось раньше", - говорится в нем.

В то же время пока не ясно будет ли правительство повышать тарифы на газ и отопление для населения до уровня импортного паритета осенью этого года.

"По нашей оценке такое повышение прибавит 0,6 п. п. к годовому показателю инфляции, и оно уже учтено в нашем годовом прогнозе", - отмечает Белан.

Отсутствие повышения тарифов позволит частично компенсировать негативное влияние указанных выше факторов.

Пока ситуация с ценой на газ не прояснится, компания сохраняет наш прогноз на 2017 год.

"Мы прогнозируем, что до конца 2018 уровень инфляции замедлится до 7,2% г/г на фоне более умеренного роста цен на продукты питания, а также отсутствия повышения жилищно-коммунальных тарифов", - подытожила главный экономист Dragon Capital.

Как сообщали Українські Новини, Dragon Capital прогнозирует снижение курса гривны до 27,5 UAH/USD до конца 2017 года.

В июле 2017 года потребительские цены повысились на 0,2%.

В январе-июле инфляция составила 8,2%.