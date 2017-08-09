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Кабмин утвердил порядок ввоза в Украину подпадающего до 2025 года под налоговые льготы импорта для авиапрома
13:43 09.08.2017 |
Кабинет министров Украины утвердил порядок и объемы ввоза на территорию Украины предприятиями самолетостроительной отрасли импортных комплектующих, подпадающих до 2025 года под налоговые льготы.
Проект соответствующего постановления Кабинета министров утвержден на заседании правительства в среду.
Как отметил первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли (МЭРТ) Степан Кубив, введение правительством налоговых льгот для авиапрома должно способствовать пополнению оборотных средств предприятий отрасли, привлечению инвестиций для обновления и модернизации их основных фондов, повышению их прибыльности.
Как сообщалось, Верховная Рада в декабре 2016 года внесла изменения в Налоговый кодекс Украины, направленные на поддержку самолетостроительной отрасли.
Предоставленные на период с 1 января 2017 года по 1 января 2025 года субъектам самолетостроения преференции предусматривают освобождение от уплаты НДС при выполнении операций по ввозу на таможенную территорию Украины импорта товаров (кроме подакцизных), используемых для нужд самолетостроительной промышленности, а также операций по поставке на таможенную территорию Украины результатов отраслевых научно-исследовательских и конструкторских работ (НИОКР).
Также субъекты самолетостроения на данный период освобождаются от уплаты налога на прибыль предприятий. Сэкономленные средства будут считаться целевым финансированием на отраслевые НИОКР, создание или переоснащение технической базы, увеличение объемов производства, внедрение новых технологий.
Кроме того, до 1 января 2025 года субъекты самолетостроения освобождаются также от уплаты земельного налога на участки, на которых расположены промышленные объекты.
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