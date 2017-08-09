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Кабмин создал координационный центр по внедрению новой модели рынка электроэнергии
12:51 09.08.2017 |
Кабинет Министров создал координационный центр по обеспечению внедрения новой модели рынка электрической энергии.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.
Основной задачей центра является координация работы государственных органов, учреждений, организаций и субъектов хозяйствования по вопросам внедрения нового рынка электроэнергии, подготовка предложений и рекомендаций, а также контроль состояния выполнения мероприятий для внедрения нового рынка электроэнергии.
Председателем координационного центра назначен премьер-министр Владимир Гройсман, заместителем председателя - министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик и председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк (по согласию).
Как сообщали Українські Новини, 13 апреля Рада приняла в целом законопроект о рынке электроэнергии.
8 июня Президент Петр Порошенко подписал закон о рынке электроэнергии.
Данный закон был разработан совместно с Европейским энергетическим сообществом, был одобрен Европейским Союзом и американскими партнерами и поддержан мировыми антикоррупционными организациями.
Новая модель рынка будет состоять из рынка двухсторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного, балансирующего, розничного, а также рынка вспомогательных услуг.
Законом также дополняет перечень участников рынка новым участником - трейдером, которым может быть любой субъект хозяйствования, осуществляющий покупку электрической энергии исключительно с целью ее перепродажи, кроме продажи конечному потребителю.
Кроме этого, законом вводится система специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии.
В частности, к специальным обязанностям относятся: покупка электрической энергии по "зеленому тарифу" и выполнение функций поставщика "последней надежды".
Кроме того, закон предусматривает полное выполнение требований Третьего энергетического пакета Европейского Союза по юридическому и организационному разделению деятельности по распределению и передаче электрической энергии от других видов деятельности.
По мнению авторов, в результате реализации этого закона будет ликвидировано перекрестное субсидирование, обеспечена конкуренция на рынке и повышены экономические показатели деятельности участников рынка и энергетической отрасли в целом.
Законом предусмотрено введение определенного периода, в течение которого должны быть созданы необходимые технические, организационные, экономические и нормативно-правовые предпосылки для внедрения и слаженного функционирования рынка электрической энергии.
Насалик заявил о готовности перехода на новую модель рынка электроэнергии в конце 2019 года.
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