Кабмин создал координационный центр по внедрению новой модели рынка электроэнергии

Кабинет Министров создал координационный центр по обеспечению внедрения новой модели рынка электрической энергии.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Основной задачей центра является координация работы государственных органов, учреждений, организаций и субъектов хозяйствования по вопросам внедрения нового рынка электроэнергии, подготовка предложений и рекомендаций, а также контроль состояния выполнения мероприятий для внедрения нового рынка электроэнергии.

Председателем координационного центра назначен премьер-министр Владимир Гройсман, заместителем председателя - министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик и председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк (по согласию).

Как сообщали Українські Новини, 13 апреля Рада приняла в целом законопроект о рынке электроэнергии.

8 июня Президент Петр Порошенко подписал закон о рынке электроэнергии.

Данный закон был разработан совместно с Европейским энергетическим сообществом, был одобрен Европейским Союзом и американскими партнерами и поддержан мировыми антикоррупционными организациями.

Новая модель рынка будет состоять из рынка двухсторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного, балансирующего, розничного, а также рынка вспомогательных услуг.

Законом также дополняет перечень участников рынка новым участником - трейдером, которым может быть любой субъект хозяйствования, осуществляющий покупку электрической энергии исключительно с целью ее перепродажи, кроме продажи конечному потребителю.

Кроме этого, законом вводится система специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии.

В частности, к специальным обязанностям относятся: покупка электрической энергии по "зеленому тарифу" и выполнение функций поставщика "последней надежды".

Кроме того, закон предусматривает полное выполнение требований Третьего энергетического пакета Европейского Союза по юридическому и организационному разделению деятельности по распределению и передаче электрической энергии от других видов деятельности.

По мнению авторов, в результате реализации этого закона будет ликвидировано перекрестное субсидирование, обеспечена конкуренция на рынке и повышены экономические показатели деятельности участников рынка и энергетической отрасли в целом.

Законом предусмотрено введение определенного периода, в течение которого должны быть созданы необходимые технические, организационные, экономические и нормативно-правовые предпосылки для внедрения и слаженного функционирования рынка электрической энергии.

Насалик заявил о готовности перехода на новую модель рынка электроэнергии в конце 2019 года.