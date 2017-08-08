Финансовые новости
- |
- 08.08.17
- |
- 21:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В январе-июле таможенные поступления увеличились на 37% до 169,4 млрд гривен, - ГФС
17:16 08.08.2017 |
Государственная фискальная служба (ГФС) констатирует увеличение в январе-июле 2017 года таможенных поступлений в госбюджет на 36,8% до 169,4 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Об этом говорится в сообщении службы, передают Українські Новини.
В течение января-июля текущего года таможнями ГФС перечислено в государственный бюджет около 169,4 млрд гривен платежей при запланированных 148,4 млрд гривен.
ГФС отмечает, что индикативные показатели Министерства финансов выполнены на 114,2% (бюджет дополнительно получил 21 млрд гривен).
В общий фонд госбюджета поступило около 162,9 млрд гривен, а в специальный фонд направлено 6,5 млрд гривен.
По сравнению с январем-июлем 2016 года фактические поступления выросли на 36,8%, или на 45,6 млрд гривен.
За указанный период 2016 года было собрано 123,8 млрд гривен таможенных платежей.
Как сообщает ГФС, 10% от перевыполнения таможенных платежей будет направлено на развитие инфраструктуры таможен и увеличение заработной платы их сотрудников.
За январь-июль данная сумма составила 2 млрд гривен (из них за январь - 225,6 млн гривен, февраль - 203,9 млн гривен, март - 369,4 млн гривен, апрель - 286,5 млн гривен, май - 422,0 млн гривен, июнь - 346,5 млн гривен, июль -178,6 млн гривен).
Как сообщали Українські Новини, по данным ГФС уплата единого социального взноса (ЕСВ), налога на доходы физических лиц и военного сбора выросла на треть за 1-е полугодие.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Тбилиси превращает Саакашвили в Януковича
|Concorde Capital прогнозирует рост международных резервов НБУ до $18,5 млрд до 2018
|Dragon Capital прогнозирует снижение курса гривны до 27,5 UAH/USD до 2018
|Бой за "Муравейник". Что происходит на Светлодарской дуге
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В январе-июле таможенные поступления увеличились на 37% до 169,4 млрд гривен, - ГФС
|Новым руководителем "Укртрансгаза" станет поляк
|Производство легковых автомобилей с начала текущего года выросло на 83%
|Concorde Capital прогнозирует рост международных резервов НБУ до $18,5 млрд до 2018
|Dragon Capital прогнозирует снижение курса гривны до 27,5 UAH/USD до 2018
|Нефть перешла к росту 8 августа в связи с сокращением поставок из Саудовской Аравии, Brent у $52,6
Это интересно
|Остановивший WannaCry британец признался в создании банковского трояна
|Как правильно сказать "нет": 3 ситуации на работе
|Главу Samsung хотят посадить на 12 лет
|Топ-менеджер Volkswagen в суде признал свою вину в "дизельгейте"
|Плохой начальник: 10 признаков
|В Tesla Model 3 обнаружилась «секретная» камера для наблюдения за водителем
|Toyota и Mazda договорились о совместной разработке электрокаров