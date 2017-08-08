В январе-июле таможенные поступления увеличились на 37% до 169,4 млрд гривен, - ГФС

Государственная фискальная служба (ГФС) констатирует увеличение в январе-июле 2017 года таможенных поступлений в госбюджет на 36,8% до 169,4 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українські Новини.

В течение января-июля текущего года таможнями ГФС перечислено в государственный бюджет около 169,4 млрд гривен платежей при запланированных 148,4 млрд гривен.

ГФС отмечает, что индикативные показатели Министерства финансов выполнены на 114,2% (бюджет дополнительно получил 21 млрд гривен).

В общий фонд госбюджета поступило около 162,9 млрд гривен, а в специальный фонд направлено 6,5 млрд гривен.

По сравнению с январем-июлем 2016 года фактические поступления выросли на 36,8%, или на 45,6 млрд гривен.

За указанный период 2016 года было собрано 123,8 млрд гривен таможенных платежей.

Как сообщает ГФС, 10% от перевыполнения таможенных платежей будет направлено на развитие инфраструктуры таможен и увеличение заработной платы их сотрудников.

За январь-июль данная сумма составила 2 млрд гривен (из них за январь - 225,6 млн гривен, февраль - 203,9 млн гривен, март - 369,4 млн гривен, апрель - 286,5 млн гривен, май - 422,0 млн гривен, июнь - 346,5 млн гривен, июль -178,6 млн гривен).

Как сообщали Українські Новини, по данным ГФС уплата единого социального взноса (ЕСВ), налога на доходы физических лиц и военного сбора выросла на треть за 1-е полугодие.



