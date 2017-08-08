Производство легковых автомобилей с начала текущего года выросло на 83%

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло на 68,1% - до 4,132 тысячи единиц, говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

Согласно данным ассоциации, производство легковых автомобилей за этот период выросло на 83% - до 3,483 тысячи штук. При этом производство коммерческих автомобилей сократилось относительно прошлогоднего показателя на 47,7% - до 254 штук, а производство автобусов выросло в 4,5 раза, до 395 штук.

При этом в июле этого года на украинских заводах было произведено 511 автотранспортных средства, что на 40,8% больше результата прошлогоднего июля и на 38,8% меньше показателя июня этого года.

В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, производство которых относительно июня прошлого года сократилось на 44,1% - до 405 штук.

В отчетном месяце было выпущено 48 грузовых автомобилей (без учета продукции ПАО "АвтоКрАЗ"), что на 11,6% превышает показатель июня этого года, но при этом на 37,7% меньше, чем в июле 2016 года.

Согласно сообщению, ПАО "АвтоКрАЗ" с августа прошлого года отказывается раскрывать информацию об объемах своего производства.

Также за июль было произведено 58 автобусов, что в 3,2 раза больше, чем в июле прошлого года, и на 13,4% меньше, чем в июне.

Как сообщал УНИАН, производство автотранспортных средств в Украине в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло на 72,8% - до 3,621 тысячи единиц

По данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспортных средств в Украине по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом сократилось на 36% - до 5,2 тысячи единиц

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "АИС" ("КрАСЗ"), корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).