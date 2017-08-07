Финансовые новости
- |
- 07.08.17
- |
- 10:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
США инвестируют 100 млн долларов для добычи золота на Закарпатье
07:17 07.08.2017 |
Американская компания Avellana Gold разработала проект по добыче золотой и золото-полиметаллической руды на Закарпатье, в который планирует инвестировать около 100 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра, передают Українські Новини.
Американцы разработают новую инфраструктуру и стратегию развития Мужиевского месторождения на Закарпатье с использованием современного оборудования, так как старая инфраструктура ограничивала возможности рудника 120 тыс. тоннами в год.
Благодаря организации высокоэффективного производства на длительную перспективу добывать можно будет около 500 тыс. тонн в год. Для этого Avellana Gold планирует включить в разработку одновременно и золотые, и золото-полиметаллические руды. По сути, это будет новая стратегия добычи.
Главой компании является Брайан Саваж - председатель совета директоров Pioneer Management LLC, частной компании, которую он основал в 2009 году для предоставления консультаций и инвестирования в проекты и компании из сферы природных ресурсов.
Украинское представительство Avellana Gold возглавляет Николай Гожик, который ранее был главным инженером ООО "Закарпатполиметаллы", директором ООО "Сауляк".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Выходные в АТО. Провокации, бои и как отвечали врагу ВСУ
|Насалик заявляет о готовности перехода на новую модель рынка электроэнергии в конце 2019
|Против Гонтаревой возобновили следствие - суд
|Несмотря на активность покупателей валюты на межбанке 4 августа, предложение превалировало над спросом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина закачала в ПХГ 5,3 млрд куб. м газа с начала сезона закачки
|Нефть снижается в цене 7 августа накануне встречи мониторингового комитета ОПЕК
|Насалик заявляет о готовности перехода на новую модель рынка электроэнергии в конце 2019
|Насалик считает целесообразной раздельную приватизацию входящих в "Центрэнерго" ТЭС
|Насалик считает оправданной закупку угля в США
|Насалик ожидает добычу угля на госшахтах в 11-11,5 млн тонн в 2019
|США инвестируют 100 млн долларов для добычи золота на Закарпатье
Это интересно
|Неймар стал самым дорогим футболистом в мире
|Остановивший вирус WannaCry британец задержан в Лас-Вегасе
|PayPal запустил платежи в Skype
|Китайский клон Porsche Macan станет быстрее «Макана»
|Новая профессия – популяризатор науки
|Microsoft назвала ИИ одним из своих приоритетов вместо смартфонов
|Специалистами Panasonic разработана система, бесконтактно определяющая степень сонливости водителя