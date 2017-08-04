Госказначейство возместило 41,3 млрд гривен НДС с начала работы нового реестра возмещения налога

Министерство финансов констатирует, что Государственная казначейская служба за время работы реестра автоматического возмещения НДС возместила 41,3 млрд гривен налога.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передают Українські Новини.

С 1 апреля 2017 года успешно работает система автоматического возмещения НДС, которая дает возможность бизнесу планировать свои расходы и процессы и рассчитывать на регулярное возмещение уплаченного НДС.

Начиная с 1 апреля 2017 года, в реестр поступило 13 861 заявлений на общую сумму 50,2 млрд гривен (50 181 030 081 гривен).

Суммы, по которым отказано в бюджетном возмещении (ППР) и/или которые находятся в процессе обжалования - 169,2 млн гривен, по которым направлены уведомления об отказе в принятии налоговой декларации или уточняющего расчета (статья 49 НКУ) - 10,5 млрд гривен, по которым уже возмещено - 28,4 млрд гривен (28 415 789 358 гривен), а остаток составляет 9,6 млрд гривен (из них остаток по заявлениям, которые поступили в апреле - 45,0 млн гривен, в мае - 84,2 млн гривен, в июне - 873,7 млн гривен).

В частности, в августе в реестр уже поступило 11 заявлений на общую сумму более15,3 млн гривен, направлено уведомление об отказе в принятии налоговой декларации или уточняющего расчета на сумму 174,2 тыс. гривен.

Возмещения еще не осуществлялись.

За время функционирования нового порядка возмещения НДС органами казначейства возмещено почти 41,3 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, 1 апреля Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.