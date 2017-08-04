В Украине нелегально находится 52 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией - ГФС

В Украине находится 24,505 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией с нарушением режима временного ввоза, еще 27,604 тыс. - с нарушением транзитных сроков, сообщила заместитель начальника управления организации таможенного контроля департамента организации таможенного контроля Государственной фискальной службы (ГФС) Елена Мошинская на пресс-конференции в пятницу.

По ее словам, с начала 2017 года в режиме временного ввоза в Украину попали 380,521 тыс. автомобиль, тогда как за 2016 год таковых было 588,326 тыс., в 2015-м - 472,137 тыс.

ГФС напоминает, что ст. 470 Таможенного кодекса Украины устанавливает штраф в размере от 170 грн до 8,5 тыс. грн за превышение установленного срока транзитного перемещения автомобиля в зависимости от длительности срока превышения, а ст. 481 - штраф в размере от 850 до 17 тыс. грн за нарушение срока временного ввоза автомобиля.

С начала 2017 года уплачены штрафы на сумму 46,6 млн грн за 8,979 таких правонарушений - по ст. 470, 22,1 млн грн за 1,975 правонарушений - по ст. 481

Еще 69,6 млн грн штрафов по 164 нарушений уплачено за использование автомобиля в других целях, чем было задекларировано. При этом декларант получал льготы при уплате таможенных платежей. В таких случаях Таможенный кодекс устанавливает штраф в размере 300% от разницы между обычным и уплаченным льготным таможенным сбором.

"Повторно использовать ст. 470 (после уплаты штрафа по ней - ИФ) нет смысла - это общее мнение центрального аппарата ГФС. Однако для тех, кто после уплаты штрафа продолжает пользоваться этим автомобилем, наступает ответственность в соответствии со ст. 485 Таможенного кодекса, где санкции значительно жестче", - пояснил заместитель директора департамента организации противодействия таможенным правонарушениям ГФС Алексей Сивирин, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о вероятности использования автомобиля после уплаты штрафа по ст. 470 или при этом наложения повторного штрафа.

По его словам, ГФС разрабатывала проект закона, предусматривающий штраф в размере стоимости автомобиля за превышение пребывания транспортного средства на территории страны более чем 20 дней.

При этом А.Сивирин уточнил, что Министерство финансов и Министерство экономического развития и торговли уже согласовали законопроект, сейчас документ находится в Государственной регуляторной службе.

Кроме того, он сообщил, что в отдельных областях Украины таможенники совместно с Нацполицией проводят рейды по выявлению нарушителей таможенного законодательства водителями автомобилей с иностранными номерами.

"Проблема в том, что не так уж много прав у полиции, еще меньше прав у таможенников останавливать такую машину. Случались прецеденты, что сотрудница одной из таможен просто вызывала такси с такими номерами в таможню и затем составляли протокол", - отметил А.Сивирин.

По данным общественной организации "Авто Евро Сила", в Украине насчитывается около 3 млн автомобилей с иностранными номерами.

"По состоянию на апрель 2017 года, согласно официальной информации, в стране находилось около 900 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией, а согласно инсайдерской - 2,5 млн. Но нужно учитывать, что сейчас в Украину ежемесячно заезжает около 50-60 тыс. автомобилей. И эта цифра растет", - прокомментировал агентству ситуацию глава общественной организации Олег Ярошевич.

