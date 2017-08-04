МВФ рекомендует сократить штат ГФС в ходе реформы службы

Международный валютный фонд рекомендует сократить штат Государственной фискальной службы (ГФС) в ходе реформы службы.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

МВФ в сотрудничестве с Минфином и ГФС разработали план первоочередных задач, на решении которых нужно сосредоточиться в течение следующих 18 месяцев, а также шаги на последующие годы.

Цель реформы - трансформация ГФС в современный сервисный орган администрирования налогов.

Трансформация происходит благодаря выполнению пяти основных задач: реорганизация ГФС в единое юридическое лицо; построение внутренней организационной структуры по функциональному принципу, что позволит построить эффективные процессы администрирования налогов и сборов и оптимизировать административно-хозяйственные функции в структуре ГФС; обновление служебного состава ГФС, а также изменение бизнес-процессов внутри ГФС.

Это будет достигнуто благодаря технологическим инновациям, упрощению администрирования, отмене лишних процедур и внедрению риск-ориентированного подхода к работе.

Кроме того, необходимо выполнение следующих задач: повышение уровня уплаты налогов и доверия плательщиков к системе, что может быть достигнуто путем автоматизации процесса администрирования налогов; изменение корпоративной культуры ГФС и повышение прозрачности ее работы будет способствовать уменьшению давления на бизнес и превращению ГФС в сервисную организацию.

В МВФ отметили, что уже есть прогресс в ходе реформы ГФС (прежде всего новая процедура возмещения НДС), но комплексная реформа тормозится рядом факторов, среди которых коррупция и медлительность внедрения рекомендаций.

МВФ рекомендуют консолидировать усилия всех заинтересованных сторон, следовать рекомендациям по внедрению проекта комплексной реформы ГФС, при этом нужно доработать и утвердить план внедрения рекомендаций.

Это позволит определить цели и приоритеты реформы, идентифицировать и преодолеть препятствия для ее осуществления, сконцентрировать ресурсы для достижения определенных целей.

Как сообщали Українські Новини, 20 июля министр финансов Александр Данилюк встретился с послом США в Украине Мари Йованович, главой представительства ЕС в Украине Хьюго Мингарелли и председателем технической миссии налогово-бюджетного департамента МВФ Питером Баррантом, а также директором по сотрудничеству посольства Канады в Украине Каримом Маркосом для обсуждения проекта комплексной реформы Государственной фискальной службы.

Проект будет внедряться Минфином и ГФС при поддержке консультантов международной консалтинговой компании и представителей ЕС, США, Канады и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

1 августа миссия Международного валютного фонда представила свои рекомендации относительно плана реформирования Государственной фискальной службы (ГФС).