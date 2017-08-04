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Украина выплатила МВФ $450 млн по программе stand by от 2014
16:32 04.08.2017 |
Украина выплатила Международному валютному фонду 450 млн долларов по программе stand by от 2014 года.
Об этом Українським Новинам сообщил представитель Национального банка.
"Сегодня (в пятницу, 4 августа) перечислили", - сказал он.
В конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов.
Совет директоров Международного валютного фонда 11 марта 2015 года одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.
МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.
Как сообщали Українські Новини, 11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) общим объемом 17,5 млрд долларов сроком на 4 года.
Первый транш на 5 млрд долларов Украина получила в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года.
Украина рассчитывает получить в этом году еще 2 транша от МВФ.
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