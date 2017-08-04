Крупные налогоплательщики пополнили госбюджет на 176,6 млрд гривен в 1-м полугодии, - ГФС

Государственная фискальная служба (ГФС) сообщает, что крупные налогоплательщики в 1-м полугодии пополнили государственный бюджет на сумму более 176,6 млрд гривен.

Об этом сообщил начальник Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

В 2017 году количество крупных налогоплательщиков увеличилась на 69% в сравнении с 2016 годом, что составляет 2 834 крупных налогоплательщика.

"Свежая статистика за первое полугодие 2017 подтверждает то, что введение практики персонального консультанта для каждого крупного плательщика и постепенная автоматизация процессов дают превосходные результаты. Тем более что экономика пусть медленно, но все же выходит из кризиса, а это значит, что поступления будут расти в дальнейшем еще и благодаря этому. Если же власть осенью одобрит наши законодательные инициативы, результаты будут еще лучше", - сообщил Евгений Бамбизов.

Наибольшее количество платежей поступило из нефтегазового сектора на сумму 57,6 млрд гривен, что на 15,9 млрд больше, чем в прошлом году.

ПАО "Укргаздобыча", "Нефтегаз" и "Укрнефть" являются лидерами по количеству отчислений.

45,1 млрд гривен поступило в государственный бюджет от перерабатывающей промышленности.

За 1-е полугодие 2017 года поступления увеличились на 2,3 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидерами в данной сфере являются "Табачная компания ВАТ "Прилуки", Philip Morris и "Джей ти интернешнл Украина".

Поступления из добывающей отрасли за 1-е полугодие 2017 года составили 43,8 млрд гривен, что на 19,3 млрд гривен превышает показатели прошлого года.

Лидером по количеству платежей в добывающей отрасли стало ПАО "Укргаздобыча", которое пополнило госбюджет на 25,5 млрд гривен.

Кроме того, 19,9 млрд в государственный бюджет поступило от отрасли электроэнергетики, 19,1 млрд гривен из оптовой и розничной торговли и 15,3 млрд гривен из транспортной отрасли.

5 самыми крупными налогоплательщиками Украины по состояниею на 1 июля 2017 года стали ПАО "Укргаздобыча", "Нефтегаз", "Табачная фабрика ВАТ "Прилуки", Philip Morris и "Укрнефть".

Как сообщали Українські Новини, с 1 января 2017 года, согласно изменениям в Налоговый кодекс, внесенных законом от 21 декабря 2016 года (№1797-VIII), крупным налогоплательщиком считается юридическое лицо или постоянное представительство нерезидента на территории Украины, с объемом дохода выше 1 млрд гривен за последние 4 квартала.

Также крупным считается такой налогоплательщик, чья общая сумма платежей, уплаченная в госбюджет за такой же период, превышает 20 млн гривен.

В июне крупные налогоплательщики пополнили государственный бюджет на сумму более 18 млрд гривен.