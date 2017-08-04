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В июле продажи подержанных импортных автомобилей увеличились в 2 раза до 11,6 тыс. единиц
12:55 04.08.2017 |
В июле 2017 года по сравнению с июлем 2016 года продажи импортных подержанных автомобилей увеличились в 2 раза до 11,6 тыс. автомобилей.
Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українські Новини.
"По данным ассоциации "Укравтопром", в июле первичный рынок легковых автомобилей составил 11 тыс. 640 штук. Это вдвое больше, чем в июле 2016 года, и, несмотря на спад регистраций новых авто, почти на 1% больше результата прошлого месяца", - говорится в нем.
Согласно сообщению, такой рост обусловлен высокой рыночной долей автомобилей, находившихся в эксплуатации: в июле 2016 года она составляла 4%, а в июле 2017 - 45%.
Количество первичных регистраций подержанных авто в июле составило 5 215, что в 23 раза больше, чем в июле 2016 года и на 11% больше июньского показателя.
1 место среди импортных авто занимает марка Renault - 973 проданных транспортных средства, 2 - Volkswagen (917), 3 - Skoda (632), 4 - Opel (418), 5 - Nissan (289).
Как сообщали Українські Новини, в июне 2017 по сравнению с июнем 2016 года продажи импортных подержанных автомобилей увеличились в 18 раз до 4,7 тыс. автомобилей.
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