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Облавтодоры начали работу в системе Prozorro
10:29 04.08.2017 |
В четверг, 3 августа, стартовал переход облавтодоров на систему Prozorro. Об этом сообщили в Государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины".
"ОАО "ГАК" Автомобильные дороги Украины" приказом №157 от 1 августа 2017 обязал дочерние предприятия осуществлять закупки в электронной системе. Инициатива внедряется для открытости и подконтрольности закупок и всячески поддерживается Министерством инфраструктуры Украины и Государственным агентством автомобильных дорог Украины. Сейчас облавтодоры формируют свои потребности и уже на следующей неделе они появятся на электронных площадках Prozorro", - говорится в сообщении.
В ГАК отметили, что некоторые облавтодоры уже пользовались системой. А полный переход компании и ее дочерних предприятий на Prozorro позволит применять унифицированые правила осуществления процедур, считают в компании.
"В течение последнего месяца была проведена большая работа по разработке эффективного перехода на электронные закупки. В рамках эксперимента, некоторые облавтодоры уже проводили процедуры. На основе этих закупок, мы получили перечень проблем с которыми Компания может столкнуться и сформировали алгоритм их избежать", - рассказал и.о. председателя правления компании Роман Косинский.
Напомним, в июле через систему ProZorro проданы активы банков-банкротов на 644 млн гривен.
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