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Компания Deloitte поможет Украине с приватизацией
19:23 03.08.2017 |
Глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Парфененко подписал меморандум о сотрудничестве с консалтинговой компанией Deloitte по проекту поддержки приватизации, повышению ее прозрачности и управления.
Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.
Согласно сообщению, проект финансируется Агентством США по международному развитию USAID и будет направлен на подготовку к приватизации в следующем году ряда предприятий энергетического сектора.
«Мы рады любой помощи и содействию, так как действительно хотим достичь совершенства. Чтобы продавать или передавать в аренду как можно эффективнее и на предприятиях госсектора, которые ждут приватизации, тоже был порядок. Имущество не должно простаивать. Оно должно работать и приносить прибыль», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины в начале августа подписал договор с польским подразделением консалтинговой компании Ernst&Young на предоставление услуг советника по приватизации государственной компании «Центрэнерго».
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