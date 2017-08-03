Компания Deloitte поможет Украине с приватизацией

Глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Парфененко подписал меморандум о сотрудничестве с консалтинговой компанией Deloitte по проекту поддержки приватизации, повышению ее прозрачности и управления.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

Согласно сообщению, проект финансируется Агентством США по международному развитию USAID и будет направлен на подготовку к приватизации в следующем году ряда предприятий энергетического сектора.

«Мы рады любой помощи и содействию, так как действительно хотим достичь совершенства. Чтобы продавать или передавать в аренду как можно эффективнее и на предприятиях госсектора, которые ждут приватизации, тоже был порядок. Имущество не должно простаивать. Оно должно работать и приносить прибыль», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины в начале августа подписал договор с польским подразделением консалтинговой компании Ernst&Young на предоставление услуг советника по приватизации государственной компании «Центрэнерго».