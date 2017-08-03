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НБУ в пятницу перечислит МВФ $450 млн
19:19 03.08.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу перечислит Международному валютному фонду (МВФ) $450 млн в рамках обслуживания обязательств перед Фондом, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка.
"Сегодня (в четверг - ИФ) заверены все необходимые документы, платеж будет отправлен в пятницу утром", - уточнили в пресс-службе.
Согласно данным, представленным на веб-сайте МВФ, Украине необходимо выплатить SDR61,581 млн ($1 = SDR0,708005) в счет обслуживания долга и SDR257,250 млн - в счет погашения одобренной в апреле 2014 года кредитной программы stand-by.
К концу 2017 года Украине предстоит перечислить МВФ еще SDR431,477 млн, в том числе в начале ноября - SDR59,9 млн в счет обслуживания долга, SDR257,250 млн - по программе stand-by и в начале декабря SDR114,334 млн - в счет погашения программы stand-by.
Как сообщалось, МВФ 30 апреля 2014 года одобрил Украине кредитную программу stand-by в объеме $16,67 млрд. Она была рассчитана на два года, однако по ней было получено только два транша: первый в мае около $3,2 млрд и второй в сентябре около $1,4 млрд. Затем финансирование было приостановлено, в частности, из-за затянувшегося формирования правительства Украины в связи с досрочными парламентскими выборами.
Затем в марте 2015 года МВФ открыл Украине четырехлетнюю программу EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $16,75 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,6 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 гг. до SDR0,44 млрд ($0,6 млрд).
Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.
После прихода нового Кабмина во главе с В.Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый - 3 апреля 2017 года.
Согласно новому графику дальнейших пересмотров экономической программы Украины, утвержденному советом директоров вместе с четвертым траншем, до конца 2017 года были запланированы три пересмотра: четвертый - в середине мая, пятый - в середине августа, шестой - в середине ноября. В случае успешного выполнения властями установленных программой требований Украина по итогам четвертого пересмотра может привлечь $1,907 млрд, по итогам пятого - $1,28 млрд, по итогам шестого - $1,28 млрд. В целом - около $4,46 млрд.
Вместе с тем НБУ по итогам заседания монетарного комитета 6 июля заявил, что в текущем году ожидается получения двух траншей от МВФ по программе EFF вместо ранее планировавшихся трех. Соответственно центробанк снизил прогноз поступлений от Фонда до 2017 года до $3 млрд. В то же время, как указанно в инфляционном отчете за июль, НБУ повысил сумму ожидаемых поступлений от МВФ в 2018 году до $4,5 млрд.
Министр финансов Украины Александр Данилюк 5 июля заявил, что ожидает осенью решения МВФ по предоставлению Украине очередного кредитного транша в рамках программы EFF.
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