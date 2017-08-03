Финансовые новости
- |
- 03.08.17
- |
- 16:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ прогнозирует дефляцию в июле и августе
14:21 03.08.2017 |
Национальный банк прогнозирует дефляцию в июле и августе.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Фактическое значение общей инфляции в июне (15,6%) было выше прогноза Национального банка из-за более резкого подорожания сырых продуктов питания.
Рост цен на мясо и молоко продолжал ускоряться вследствие более высоких мировых цен и значительных объемов экспорта этих продуктов.
Рост цен на овощи и фрукты также превышал ожидания Национального банка.
Это было обусловлено как потерей части урожая, так и изменениями в методологии отображения цен плодоовощной продукции при расчете показателя потребительской инфляции.
"Однако в июле с высокой степенью вероятности будет зафиксирована дефляция в месячном измерении, которая продлится в августе. Соответственно, показатели инфляции в годовом измерении постепенно будут приближаться к траектории, которую прогнозирует Национальный банк", - говорится в сообщении.
Об этом свидетельствует существенное удешевление овощей и фруктов в последние недели по данным мониторинга динамики цен на потребительском рынке, который проводит Государственная служба статистики, и данными автоматизированного сбора информации по ценам, который осуществляет Национальный банк.
Как сообщали Українські Новини, в июне 2017 года потребительские цены повысились на 1,6%.
В январе-июне инфляция составила 7,9%.
В июле текущего года Национальный банк сохранил прогноз инфляции в 2017 году на уровне 9,1% и 6% в 2018 году.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сергей Фурса: #НеМояПриватнаяИстория
|НБУ сохранил учетную ставку на 12,5%
|Водные аферы Каськива. Подберется ли НАБУ к Левочкину
|Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть перешли к росту 3 августа на статистике запасов в США
|ProZorro: #зрада становится виднее
|НБУ прогнозирует дефляцию в июле и августе
|НБУ отмечает рост рисков для достижения инфляции 8% в 2017 из-за бюджетных расходов и пенсионные выплаты
|НБУ сохранил учетную ставку на 12,5%
|Стоимость автогаза 3 августа выросла в ряде крупных сетей
|"Нафтогаз" не будет снимать претензии и отменять иски к "Газпрому" - коммерческий директор НАК
Это интересно
|Испания выдаст США предполагаемого хакера из России
|В Германии тестируют систему распознавания лиц в общественных местах
|Компания по добыче криптовалюты арендовала Boeing для перевозки видеокарт
|19 самых продуктивных стран мира
|Громкость выхлопа Ford Mustang GT уменьшили до уровня посудомойки
|Mercedes-Benz отказался от электрического B-класса
|Боты изобрели свой язык: почему Facebook испугался искусственного интеллекта?