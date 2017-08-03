НБУ прогнозирует дефляцию в июле и августе

Национальный банк прогнозирует дефляцию в июле и августе.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Фактическое значение общей инфляции в июне (15,6%) было выше прогноза Национального банка из-за более резкого подорожания сырых продуктов питания.

Рост цен на мясо и молоко продолжал ускоряться вследствие более высоких мировых цен и значительных объемов экспорта этих продуктов.

Рост цен на овощи и фрукты также превышал ожидания Национального банка.

Это было обусловлено как потерей части урожая, так и изменениями в методологии отображения цен плодоовощной продукции при расчете показателя потребительской инфляции.

"Однако в июле с высокой степенью вероятности будет зафиксирована дефляция в месячном измерении, которая продлится в августе. Соответственно, показатели инфляции в годовом измерении постепенно будут приближаться к траектории, которую прогнозирует Национальный банк", - говорится в сообщении.

Об этом свидетельствует существенное удешевление овощей и фруктов в последние недели по данным мониторинга динамики цен на потребительском рынке, который проводит Государственная служба статистики, и данными автоматизированного сбора информации по ценам, который осуществляет Национальный банк.

Как сообщали Українські Новини, в июне 2017 года потребительские цены повысились на 1,6%.

В январе-июне инфляция составила 7,9%.

В июле текущего года Национальный банк сохранил прогноз инфляции в 2017 году на уровне 9,1% и 6% в 2018 году.