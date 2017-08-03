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НБУ отмечает рост рисков для достижения инфляции 8% в 2017 из-за бюджетных расходов и пенсионные выплаты
14:18 03.08.2017 |
Национальный банк отмечает рост рисков для достижения инфляции 8% (+/-2 п.п.) в 2017 из-за бюджетных расходов и пенсионные выплаты.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Обнародованный в июле 2017 Инфляционный отчет предусматривает, что инфляция на конец 2017 замедлится до 9,1%.
Однако с момента публикации прогноза возросли риски более существенно отклонения инфляции от центральной точки целевого диапазона на конец текущего года (8% +/- 2 п.п.).
В частности, достаточно стремительное восстановление потребительского спроса может быть дополнительно простимулированно увеличением бюджетных расходов и пенсионных выплат во втором полугодии, которые создают риск усиления фундаментального давления на цены
Также, на фоне высоких текущих показателей роста цен существует риск изменения тренда улучшение инфляционных ожиданий, наблюдавшийся в течение последних двух лет.
В то же время сдержанная монетарная политика может способствовать продолжению тренда на улучшение ожиданий и приближению инфляции к центральной точке целевого диапазона в течение первого полугодия 2018 года.
Как сообщали Українські Новини, в июне 2017 года потребительские цены повысились на 1,6%.
В январе-июне инфляция составила 7,9%.
В июле текущего года Национальный банк сохранил прогноз инфляции в 2017 году на уровне 9,1% и 6% в 2018 году.
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