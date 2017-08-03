НБУ отмечает рост рисков для достижения инфляции 8% в 2017 из-за бюджетных расходов и пенсионные выплаты

Национальный банк отмечает рост рисков для достижения инфляции 8% (+/-2 п.п.) в 2017 из-за бюджетных расходов и пенсионные выплаты.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Обнародованный в июле 2017 Инфляционный отчет предусматривает, что инфляция на конец 2017 замедлится до 9,1%.

Однако с момента публикации прогноза возросли риски более существенно отклонения инфляции от центральной точки целевого диапазона на конец текущего года (8% +/- 2 п.п.).

В частности, достаточно стремительное восстановление потребительского спроса может быть дополнительно простимулированно увеличением бюджетных расходов и пенсионных выплат во втором полугодии, которые создают риск усиления фундаментального давления на цены

Также, на фоне высоких текущих показателей роста цен существует риск изменения тренда улучшение инфляционных ожиданий, наблюдавшийся в течение последних двух лет.

В то же время сдержанная монетарная политика может способствовать продолжению тренда на улучшение ожиданий и приближению инфляции к центральной точке целевого диапазона в течение первого полугодия 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, в июне 2017 года потребительские цены повысились на 1,6%.

В январе-июне инфляция составила 7,9%.

В июле текущего года Национальный банк сохранил прогноз инфляции в 2017 году на уровне 9,1% и 6% в 2018 году.