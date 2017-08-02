Закон о введении новых санкций против России предусматривает выделение $30 млн на поддержку энергобезопасности Украины

Подписанный Президентом США Дональдом Трампом закон о введении новых санкций против России предусматривает выделение 30 млн долларов на поддержку энергетической безопасности Украины.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Законодательный акт предусматривает создание "Фонда для противодействия российскому влиянию" и выделяет в его бюджет 250 млн долларов на 2018-2019 финансовые годы. На реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается выделение 30 млн долларов", - сказано в нем.

Документ также законодательно закрепляет действующие санкции против России, создает механизм обязательного согласования с Конгрессом США возможного решения Президента США по ослаблению антироссийских санкций, предусматривает возможность введения санкций в отношении государственных предприятий России, осуществляющих операции в металлургической и горнодобывающей отраслях и на железнодорожном транспорте.

Законом предусмотрено усиление антироссийских секторальных санкций в отношении финансового сектора России и российской энергетики, введение санкций в связи с деятельностью правительства России в направлении подрыва кибернетической безопасности, а также по отношению к лицам, ответственным за нарушение прав человека на оккупированной России территории.

Законом предоставляется право Президенту США в координации с союзниками вводить санкции в отношении физических и юридических лиц, способствующих развитию и обслуживанию российских экспортных нефте- и газопроводов.

Как сообщали Українські Новини, 2 августа Трамп подписал закон о введении новых санкций против России.

В июле Палата представителей Конгресса США одобрила введение новых санкций против России.

Затем введение новых санкций против России одобрил Сенат США.

Европейская комиссия, в свою очередь, выразила обеспокоенность, что этот законопроект может повлиять на энергетическую независимость Европейского Союза.