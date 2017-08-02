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Туризм возвращается в Киев: результаты 1-го полугодия 2017 года на рынке качественных отелей
Компания JLL представляет анализ результатов первых шести месяцев 2017 года на рынке качественных гостиниц Киева.
«Украинская столица продолжает радовать постепенным восстановлением показателей на рынке качественных отелей. В мае 2017 года - месяце, когда Киев принимал европейский песенный конкурс «Евровидение», - заполняемость качественных гостиниц составила около 55% против 41% в аналогичном месяце 2016 года. В июне показатель был чуть скромнее, но все равно превысил прошлогодний: 46% против 37% гостиничных номеров соответственно были заняты», - говорит Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL.
Стоит отметить, что в мае киевские отельеры смогли также значительно увеличить тариф (ADR) и доходность (RevPAR), причем в валюте: средний тариф в последний месяц весны в долларах продемонстрировал рост на 3% и достиг 158 долл., а доходность на номер за счет роста загрузки - на 39%, до 86 долл. В первый месяц лета ADR в валюте немного сдал позиции (на 1% в сравнении с прошлым годом, до 150 долл.), а доходность возросла на 22%.
В целом за 1-е полугодие 2017 года среднерыночная загрузка качественного номерного фонда в Киеве выросла до 45,8%. По словам Татьяны Веллер, это самый высокий показатель с 2013 года: «в январе-июне было занято более 48% номеров, однако объем предложения на рынке тогда был меньше. Напомню, что в начале 2014 года был открыт Hilton на 262 номера, что является серьезным ростом для небольшого рынка украинской столицы».
Операционные показатели рынка качественных гостиниц Киева в 1-м полугодии в долларах США
Средний тариф в 1-м полугодии немного вырос в гривнах (на 2,4%, до почти 4 тыс. грн.) и снизился в валюте (на 2,6%, до 147 долл.), тогда как доходность на номер увеличилась и в гривнах (на 26,2%, до 2,7 тыс. грн.), и в валюте (на 20%, до 67 долл.). Это самая высокая доходность в расчете на номер в киевских отелях за 1-е полугодие с 2013 года, когда она равнялась 103 долл.
Операционные показатели рынка качественных гостиниц Киева в 1-м полугодии в гривнах
«При условии сохранения стабильной политической ситуации в стране продолжится постепенное восстановление операционных показателей гостиниц Киева. На этом фоне уже несколько месяцев мы наблюдаем растущую уверенность инвесторов, профессиональных управляющих компаний и международных брендов в гостиничном рынке украинской столицы. Это в первую очередь выражается в выходе новых гостиничных проектов на рынок. До конца года должно появиться 664 номера под международными брендами в различных категориях - "Mercure Congress Киев" (компания Accor) на 160 номеров, "Park Inn Троицкая" (Rezidor) на 192 номера и "Aloft Киев" (Marriott/Starwood) на 312 номеров, - отмечает Татьяна Веллер. - Выход нового брендированного предложения увеличит конкуренцию на рынке, и может привести к коррекции показателей гостиничного рынка в 2017-2018 годах».
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