В июле продажи коммерческих автомобилей увеличились на 68% до 1 132 единиц

В июле 1132 новых коммерческих автомобиля получили украинские регистрационные номера. Таким образом, по сравнению с июлем прошлого года этот сегмент автомобильного рынка Украины вырос на 68 процентов, сообщает ассоциация «Укравтопром».

Самой популярной маркой среди новых коммерческих авто продолжает оставаться Renault, июльский результат которой - 179 реализованных машин. Относительно показателя годичной давности спрос на автомобили Renault увеличился на 28 процентов.

Второе место занял Ford - 132 автомобиля (+136% к июлю 2016г.).

На третьей позиции российский ГАЗ, 124 автомобиля которого за месяц получили украинскую прописку.

Четвертое место и двукратный рост относительно прошлого года у Mercedes-Benz - 120 авто.

Замыкает пятерку лидеров белорусский МАЗ, июльский результат которого вырос почти в 10 раз до 95 реализованных в Украине машин.

Всего за первые семь месяцев 2017 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было продано 6258 машин, что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года.