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В июле продажи коммерческих автомобилей увеличились на 68% до 1 132 единиц
11:29 02.08.2017 |
В июле 1132 новых коммерческих автомобиля получили украинские регистрационные номера. Таким образом, по сравнению с июлем прошлого года этот сегмент автомобильного рынка Украины вырос на 68 процентов, сообщает ассоциация «Укравтопром».
Самой популярной маркой среди новых коммерческих авто продолжает оставаться Renault, июльский результат которой - 179 реализованных машин. Относительно показателя годичной давности спрос на автомобили Renault увеличился на 28 процентов.
Второе место занял Ford - 132 автомобиля (+136% к июлю 2016г.).
На третьей позиции российский ГАЗ, 124 автомобиля которого за месяц получили украинскую прописку.
Четвертое место и двукратный рост относительно прошлого года у Mercedes-Benz - 120 авто.
Замыкает пятерку лидеров белорусский МАЗ, июльский результат которого вырос почти в 10 раз до 95 реализованных в Украине машин.
Всего за первые семь месяцев 2017 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было продано 6258 машин, что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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