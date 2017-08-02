Финансовые новости
- |
- 02.08.17
- |
- 16:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Изменения в госбюджет-2017 предусматривают выделение дополнительно 14,1 млрд гривен на жилищные субсидии
11:26 02.08.2017 |
Изменения в государственный бюджет на 2017 год предусматривают выделение дополнительно 14,1 млрд гривен на предоставление субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Об этом говорится в тексте закона о внесении изменений в закон "О госбюджете на 2017 год", обнародованном в газете "Голос України" в среду, передают Українські Новини.
Госбюджет-2017 предусматривал 47 млрд гривен на жилищные субсидии, а изменениями данная статья дополнительно профинансирована на 14,1 млрд гривен.
Также госбюджет предусматривает дополнительное выделение 1 млрд гривен субвенции местным бюджетам на мероприятия по социально-экономическому развитию отдельных территорий.
Как сообщали Українські Новини, 19 июля Кабинет Министров одобрил создание единого государственного реестра получателей жилищных субсидий.
Госреестр планируется создать до 20 декабря, при этом реестр начнет работу с 2018 года.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Депутат Рады Антонищак (БПП) просит Генпрокуратуру расследовать возможную госизмену Данилюка
|Как пенсионеры тянут экономику США
|Как изменит войну на Донбассе американское оружие
|Регламент "Евровидения" изменен из-за России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть стабилизировались в ходе торгов 2 августа, Brent торгуется у $51,8 за баррель
|ОАЭ отменили запрет на импорт украинской продукции птицеводства
|Мейджоры и «Приват» 2 августа подняли цену автогаза
|В январе-июне Украина увеличила добычу газа на 1,7% до 9,8 млрд куб. м
|ОПЕК столкнулась с противоречивой ситуацией
|Туризм возвращается в Киев: результаты 1-го полугодия 2017 года на рынке качественных отелей
Это интересно
|Mercedes-Benz отказался от электрического B-класса
|Боты изобрели свой язык: почему Facebook испугался искусственного интеллекта?
|Audi сократит расходы ради разработки электромобилей
|Поьзователи сервиса маршрутного такси Chariot от компании Ford смогут самостоятельно создавать новые маршрут
|15 навыков, которые необходимы каждому
|Платёжный сервис Samsung Pay может появиться на смартфонах сторонних брендов
|Швейцарцы продают мини-компьютер Intel NUC за $1 миллион