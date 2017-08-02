Изменения в госбюджет-2017 предусматривают выделение дополнительно 14,1 млрд гривен на жилищные субсидии

Изменения в государственный бюджет на 2017 год предусматривают выделение дополнительно 14,1 млрд гривен на предоставление субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом говорится в тексте закона о внесении изменений в закон "О госбюджете на 2017 год", обнародованном в газете "Голос України" в среду, передают Українські Новини.

Госбюджет-2017 предусматривал 47 млрд гривен на жилищные субсидии, а изменениями данная статья дополнительно профинансирована на 14,1 млрд гривен.

Также госбюджет предусматривает дополнительное выделение 1 млрд гривен субвенции местным бюджетам на мероприятия по социально-экономическому развитию отдельных территорий.

Как сообщали Українські Новини, 19 июля Кабинет Министров одобрил создание единого государственного реестра получателей жилищных субсидий.

Госреестр планируется создать до 20 декабря, при этом реестр начнет работу с 2018 года.