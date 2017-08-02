Миссия МВФ представила свои рекомендации по плану реформирования ГФС

Миссия Международного валютного фонда представила свои рекомендации относительно плана реформирования Государственной фискальной службы (ГФС).

Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.

1 августа были переданы рекомендации к плану реформ ГФС экспертами департамента по налогово-бюджетным вопросам Международного валютного фонда и.о. председателя ГФС Мирославу Продану.

Рекомендации были составлены по результатам работы миссии, которая состоялась в ГФС с 19 июля по 1 августа текущего года.

В документе определены масштабность реформ, результаты, которых они призваны достичь, риски исполнения и возможные пути управления рисками.

Также составлен план действий, которые необходимо выполнить для достижения этих целей.

Так, миссией МВФ определено, что просмотр бизнес-процессов и ИТ-сервисов ГФС, реорганизация центрального аппарата фискальной службы на основе функционального принципа должны стать тем фундаментом, который позволит провести масштабные реформы внутри службы, а также стать партнером для плательщиков и бизнеса.

Начинать этот процесс необходимо с надлежащих изменений в законодательстве после согласования позиций между правительством и парламентом.

В свою очередь, Мирослав Продан заверил представителей миссии в готовности ГФС принять активное участие во внедрении определенных мер.

Он также отметил, что имеет четкое видение модели будущей фискальной службы и осознание всех необходимых процессов для создания благоприятного бизнес-климата.

Главным в достижении этих целей является объединение в единый механизм всех заинтересованных сторон.

Участники встречи договорились об отработке проекта отчета для его дополнения предложениями украинской стороны, комментариями по отдельным пунктам и утверждение окончательного варианта документа в течение месяца.

Как сообщали Українські Новини, 20 июля министр финансов Александр Данилюк встретился с послом США в Украине Мари Йованович, главой представительства ЕС в Украине Хьюго Мингарелли и председателем технической миссии налогово-бюджетного департамента МВФ Питером Баррантом, а также директором по сотрудничеству посольства Канады в Украине Каримом Маркосом для обсуждения проекта комплексной реформы Государственной фискальной службы.

Проект будет внедряться Минфином и ГФС при поддержке консультантов международной консалтинговой компании и представителей ЕС, США, Канады и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).