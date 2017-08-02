Финансовые новости
- |
- 02.08.17
- |
- 16:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украина готовит иск к РФ в связи с убытками портов из-за Керченского моста - Мининфраструктуры
08:32 02.08.2017 |
Введение Россией ограничений по судоходству через Керченский канал в связи со строительством моста приводит к убыткам украинских портов и будет оспорено в суде, заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на встрече с профсоюзами морских и речных портов во вторник.
"Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судоходству. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", - цитирует замминистра пресс-служба ведомства.
Ю.Лавренюк добавил, что проблема строительства Керченского порта, на которой акцентировали внимание профсоюзы Бердянского порта, сейчас решается совместно с Министерством иностранных дел, Советом национальной безопасности и обороны.
"Это глобальный, политический и сложный вопрос, но мы его обязательно решим", - сказал замминистра.
Он также сообщил, что Мининфраструктуры инициирует уменьшение нормативов отчисления госпредприятиями части чистой прибыли в госбюджет с 75% до 50%, чтобы больше средств направлять на развитие и обновление инфраструктуры.
Как говорится в сообщении, представители профсоюзов выразили обеспокоенность уровнем заработных плат, кадровыми назначениями, коррупцией в портах, а также по вопросам дноуглубления акваторий портов и порядка компенсации инвестиций морским портам.
Ю.Лавренюк отметил, что Мининфраструктуры совместно Администрацией морских портов Украины и при участии бизнес ассоциацией разработали и направили на согласование в другие органы власти проект повестки компенсации инвестиций.
Как сообщалось, в июне стало известно о подготовке Министерством транспорта РФ проект приказа о закрытии Керченского пролива в акватории его судоходной части Керчь-Еникальского канала на 23 суток в августе-сентябре 2017 года для постановки арки моста.
В связи с этим Мининфраструктуры Украины заявило об уведомлении в Международную морскую организацию, поскольку такие действия со стороны РФ могут нанести значительный ущерб не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины в целом.
"Дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив приведет к значительному уменьшению судозаходов в морские порты "Мариуполь" и "Бердянск", снижению грузооборота этих портов, торможению их развития, снижению рентабельности металлургических предприятий региона, уменьшению прибыли портовых операторов и филиалов Администрации морских портов Украины, что недопустимо", - отмечал тогда Ю.Лавренюк.
Помимо того в мае 2017 года было открыто уголовное производство по факту нарушения правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив между территорией России и оккупированным полуостровом Крым.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Депутат Рады Антонищак (БПП) просит Генпрокуратуру расследовать возможную госизмену Данилюка
|Как пенсионеры тянут экономику США
|Как изменит войну на Донбассе американское оружие
|Регламент "Евровидения" изменен из-за России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть стабилизировались в ходе торгов 2 августа, Brent торгуется у $51,8 за баррель
|ОАЭ отменили запрет на импорт украинской продукции птицеводства
|Мейджоры и «Приват» 2 августа подняли цену автогаза
|В январе-июне Украина увеличила добычу газа на 1,7% до 9,8 млрд куб. м
|ОПЕК столкнулась с противоречивой ситуацией
|Туризм возвращается в Киев: результаты 1-го полугодия 2017 года на рынке качественных отелей
Это интересно
|Mercedes-Benz отказался от электрического B-класса
|Боты изобрели свой язык: почему Facebook испугался искусственного интеллекта?
|Audi сократит расходы ради разработки электромобилей
|Поьзователи сервиса маршрутного такси Chariot от компании Ford смогут самостоятельно создавать новые маршрут
|15 навыков, которые необходимы каждому
|Платёжный сервис Samsung Pay может появиться на смартфонах сторонних брендов
|Швейцарцы продают мини-компьютер Intel NUC за $1 миллион