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Госбюджет-2017 за 7 мес. перевыполнен по доходам на 10,3% и недовыполнен в июле на 4,9% - Госказначейство
20:10 01.08.2017 |
Доходы государственного бюджета Украины в январе-июле 2017 года составили 447,63 млрд грн, что на 10,3%, или на 41,8 млрд грн, превышает показатели временного плана, сообщила Государственная казначейская служба во вторник.
Согласно ее данным, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы возросли на 146,33 млрд грн, или на 48,6%.
Госказначейство указывает, что в июле доходы составили 52,73 млрд грн по сравнению с 69,1 млрд грн в июне, когда бюджет получили 13,3 млрд грн дивиденды от "Нафтогаза". Это также ниже майских 65,98 млрд грн и рекордно высокого показателя в 85,03 млрд грн в апреле, достигнутого благодаря поступлению в спецфонд 29,7 млрд грн от спецконфискации и 10 млрд грн от Нацбанка.
Ведомство уточняет, что в июле этого года бюджет по доходам был недовыполнен на 4,9%, или на 2,72 млрд грн, хотя по отношению к июню прошлого года рост доходов составил 47,8%, или 17,06 млрд грн.
Как указано в материалах, налоговые поступления за 7 месяцев 2017 года возросли к семи месяцам 2016 года на 20,2% - до 181,11 млрд грн, тогда как таможенные - на 31,6%, до 162,86 млрд грн. Временный план по ним был перевыполнен соответственно на 0,7% и 14,4%.
В июле поступления по налогам были ниже плана на 6,4%, но выше прошлогоднего значения на 42,3%, и составили 18,8 млрд грн. На таможне был зафиксирован прирост на 28% к июлю прошлого года и на 7,9% к плану - 24,74 млрд грн. В целом это позволило перевыполнить июльский план по ГФС на 1,2%, а показатель прошлого года - на 33,8%.
Госказначейство уточняет, что по итогам семи месяцев этого года в счет возмещения НДС было выплачено 68,29 млрд грн, что на 41,5% превысило показатели семи месяцев прошлого года, в том числе в июле возмещение составило 11,3 млрд грн.
Нацбанк в июле перечислил в госбюджет 5 млрд грн, что соответствует июньскому и майскому показателю и вдвое ниже апрельского.
В целом общий фонд госбюджета за январь-июль-2017 был перевыполнен по доходам на 5,3%, получив 387,33 млрд грн, что на 36,4% лучше показателя января-июля-2016. Однако в июле общий фонд был недовыполнен на 1,2%, хотя его поступления в 48,63 млрд грн оказались на 44,7% выше прошлогодних.
Госказначейство также сообщило о росте доходов местных бюджетов за январь-июль этого года на 38,8% к январю-июлю пришлого года- до 114,56 млрд грн, в том числе в июле они возросли на 31,2% - до 17,72 млрд грн.
Поступления единого социального взноса (ЕСВ) в июле-2017 увеличились к июлю-2016 на 38,2% и были равны 15,13 млрд грн, а за семь месяцев рост поступлений ЕСВ составил 35,8% - до 99,45 млрд грн.
Как сообщалось, доходы госбюджета-2017 запланированы в объеме 731,03 млрд грн, расходы - 800,13 млрд грн, что соответственно на 18,6% и 16,8% превышает фактические показатели госбюджета-2016. Предельный размер дефицит госбюджета сохранен на прежнем уровне в 77,7 млрд грн за счет уменьшения объема выдачи кредитов из госбюджета на 1 млрд грн - до с 13,7 млрд грн.
Президент подписал этот закон 1 августа, однако его текст с окончательными цифрами пока не опубликован.
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