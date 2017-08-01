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Украинские чиновники с 1 мая 2018г должны иметь сертификат о свободном владении английским или французским языками
13:37 01.08.2017 |
С 1 мая 2018 года вступит в силу норма закона о государственной службеУкраины, предусматривающая предоставление аттестата о свободном владении одним из языков Совета Европы для претендентов на должность чиновника категории "А", напоминает глава Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко.
"Со следующего 1 мая вступит в силу следующая норма закона (о госслужбе - ИФ), которая будет касаться высших чиновников - должностных лиц категории "А", которые, будучи кандидатами на эту должность, должны демонстрировать знания одного из языков Совета Европы - английский или французский", - сказал К.Ващенко на пресс-конференции в Киеве во вторник.
По его словам, в условиях современного мира необходимо было сделать этот шаг уже давно.
"Большинство вопросов сейчас решается на переговорах не за столом, а в кулуарах. И ты должен иметь возможность без переводчика понять и доказать свою точку зрения", - пояснил глава Нацагентства по вопросам госслужбы.
К.Ващенко напомнил, что с 1 мая 2017 года вступила в силу норма о необходимости подачи аттестата свободного владения государственным языком для претендентов на должности государственной службы.
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