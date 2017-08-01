Для введения накопительной пенсионной системы будет разработан отдельный законопроект - Минсоцполитики

Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир заявляет, что рабочая группа ведомства разработает отдельный законопроект о введении накопительной пенсионной системы.

"Для введения накопительной системы необходимо решить ряд вопросов, и мы не стоим на месте - у нас была создана рабочая группа по внедрению накопительной системы. Эта рабочая группа выписала перечень тех вопросов, которые необходимо решить для внедрения накопительной системы", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Замминистра отметил, что после формирования перечня проблем будет вестись работа по поиску их решения.

"Мы эти вопросы будем урегулировать, и в соответствии с этим и будет подготовлен законопроект, который будет содержать решение всех этих вопросов: кто платит взносы, каков размер этих взносов, кто оперирует этими средствами, кто вкладывает, отвечает, система гарантирования", - сказал Н.Шамбир.

