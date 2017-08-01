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Продажи новых легковых авто в июле выросли на 16%
11:53 01.08.2017 |
Июльский рынок новых легковых автомобилей вырос по сравнению с прошлым годом на 16 процентов. За месяц украинскую прописку получили 6425 машин, сообщает ассоциация «Укравтопром».
Наибольшее количество регистрационных номеров в июле было выдано автомобилям марки Toyota - 723 шт. В результате Toyota улучшила свой результат годичной давности почти на 30 процентов.
Второй результат показала Renault - 646 новых авто, что на 54% больше, чем в 2016г.
На третьем месте Skoda - 500 покупателей отдали предпочтение этому чешскому бренду, таким образом, июльский спрос на Skoda вырос на 37 процентов.
Следующая позиция у KIA, автомобили этой марки выбрали 489 автомобилистов или на 51% больше, чем годом ранее.
Замыкает пятерку лидеров c 40-процентным падением Volkswagen - 478 авто.
Так же в ТОП-10 июля вошли: Nissan - 372 шт. (+41%), Hyundai - 299 шт. (+4%), Mazda - 285 шт. (+51%), BMW - 264 шт. (+8%), Ford - 259 шт. (-26%).
А титул бестселлера месяца достался KIA Sportage, счастливыми обладателями которого в июле стали 363 украинца.
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