Доля госсектора в составе экономики Украины за год сократилась на 0,2%

Доля государственного сектора в составе экономики Украины в 2016 году уменьшилась до 11,1% с 11,3% в 2015 году, сообщается на сайте Министерства экономического развития (МЭРТ).

По данным ведомства, с наибольшей долей государственного сектора остаются поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, снизив этот показатель до 48,4% с 50,7% в 2015 году. Далее следует сфера транспорта и почтовой связи, где доля госсектора сократилась на 5,6% - до 31% в прошлом году. Третьей по этому показателю остается профессиональная, научная и техническая деятельность, где госсектор вырос на 0,4% - до 33,8%.

Согласно информации МЭРТ, к видам экономической деятельности с наименьшей долей госсектора относится финансовая и страховая деятельность, где этот показатель сократился до 0,4% с 1% в 2015-м, а также администрирование и вспомогательное обслуживание, где показатель доли госсектора остался на уровне 2015 года – 0,5%.

Прирост доли госсектора также показали оптовая торговля (на 0,5%), водоснабжение, канализация и обращение с отходами (на 0,6%), информация и телекоммуникации (0,4%), искусство, спорт и развлечения – на 1%. На 0,4% доля госсектора сократилась в сельском хозяйстве.